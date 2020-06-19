暑期出遊首選台南　黄偉哲邀請全國民眾來安平看「安平虎鯨Orca 」

▲全球最大虎鯨裝置藝術「安平虎鯨Orca」即將在台南市安平水域與大家見面，台南市長黃偉哲等人邀請全國民眾一起來同遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



全球最大虎鯨裝置藝術「安平虎鯨Orca」即將於7月15日至10月18日在台南市安平東興洋行前方水域與大家見面，屆時周邊將搭配大型海上氣墊樂園、休閒設施及餐飲服務，讓大眾休憩之餘還能輕鬆接觸藝術。

台南市長黃偉哲19日在東興洋行的記者會上特別透露，巨大的「安平虎鯨Orca」有3層樓高，預計端午假期就會抵達台南，他請全國民眾一定要密切注意，排定行程，來台南放鬆、療癒身心靈。





市長黃偉哲表示，即將矗立在安平水面上的安平虎鯨Orca來自日本，長20公尺、高10公尺，造型可愛又富親和力，虎鯨Orca於端午節抵達台南後，會先在億載金城進行「檢疫隔離」，正式「解除隔離」後，虎鯨Orca將游進東興洋行前方水域，展開為期3個月的安平之旅。

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隨著武漢肺炎疫情趨緩、防疫新生活正式啟動，為促進台南文化觀光產業發展，推廣創意休閒，台南市政府針對暑假旅遊旺季超前佈署，於7月中安排超大型的氣墊作品「虎鯨Orca」游進安平古港區，預料將吸引全國超過百萬遊客前往觀賞。台南市議員林美燕、呂維胤、李啟維也特別親自出席活動，邀請民眾造訪安平，與安平虎鯨Orca同遊台南。





文化局指出，安平虎鯨Orca活動展演秀將從暑假第1天，亦即7月15日起正式開幕，不僅結合國際級海島度假風情的場域設計和水陸遊樂設施，整點時還安排精彩的燈光音樂秀，此外於開幕當天除邀請金曲天后潘越雲開唱爵士版「安平追想曲」揭開序幕外，金曲獎天團董事長樂團也將在當周周末舉行小型演唱會，陪大家一起迎接2020的搖滾盛夏。

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