國旅爆發救不了！國人都衝鄉村、離島玩　「都市旅館」營收慘兮兮

▲國人出遊首選多是偏鄉或離島。（圖為澎湖景色／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，部分旅館轉接國旅客人，營收已有逐步回升，不過多數國人出遊多會選擇鄉村、山城、離島等，相對而言都會型旅館經營則相當困難，沒有外國旅客、也沒有國旅客人。觀光學者粗估，未來一年旅館業營收將減少1121億元。

近期國旅正夯，旅館業績有顯著提升，暑假期間花東旅宿訂房率將達8成以上。知本老爺酒店5月營收甚至是正成長12.55％、遠雄悅來大飯店也正成長14.28％，為上市櫃旅館業唯二營收正成長。其餘旅館的虧損也有減少。

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▲新冠肺炎衝擊，都市型旅館沒有國際旅客，國人也較少至都市旅行，導致經營困難，文華東方酒店日前也因此宣布裁員。（圖／記者徐斌慎攝）

新北市旅館公會理事長曾美娟表示，雙北市的都市型旅館，因為國際旅客沒來，景況很慘，盼紓困計畫可將其納入。高雄市旅館公會理事長周文彬表示，高雄市也很慘，高雄機場「快生鏽了」。旅館公會榮譽理事長徐銀樹表示，希望政府能多方了解，都會型旅館在沒解封前的困境。

▲疫情衝擊，來台國際觀光客幾乎為零。（圖／記者李毓康攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，國旅旅遊凍結下，旅館業的衝擊不亞於旅行業！兩者都衝擊大量的從業人員，但旅館的空間閒置成本也是沈重負擔。粗估未來一年旅館業的營收會減少1121億元。

黃正聰表示，有業者反應「台北的國際觀光飯店水深火熱，若到第四季都沒有旅客入台，真的不知道該怎麼養員工？旅館經營壓力極大，相當需要國家政策支持」。