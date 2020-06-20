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滿滿網美拍照！他Lady M吃蛋糕花破500元　嫌貴：口感跟全聯差不多

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Lady M開賣　上百人搶購　單片經典千層蛋糕260元。(圖／黃士原攝)

▲Lady M晶華專櫃。（圖／黃士原攝）

記者黃君瀚／綜合報導

紐約人氣甜點品牌Lady M粉絲不少，目前全台共有4間分店。不過就有網友好奇，他們家的蛋糕一塊就要260元起跳，內用搭個飲料隨便就要500元，親自嘗試了一次直呼不值得，店內都網美在拍照打卡，「怎樣的人才會吃Lady M啊」？

網友20日上午在PTT發文，提到Lady M是來自外國的千層蛋糕品牌，一塊售價260元起跳，一整個大蛋糕隨便都要3000元。他說，儘管甜點身價高貴，不過台灣的門市生意都超好，「進去吃個蛋糕沒有花個500（元）出不來。」

請繼續往下閱讀...

一次他決定親身實驗，勇敢入內消費，結果發現裡面滿滿都是網美在拍照打卡，「似乎吃的不是蛋糕是潮流」。網友說，吃完心得就是「超貴」，覺得產品不到那個價錢，和平價超市賣的甜點差不多，「全聯蛋糕也不輸他們，所以是怎樣的人才會吃Lady M啊？」

▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲Lady M台中店。（圖／記者黃士原攝）

文章貼出後，不少吃過的網友也覺得Lady M過譽，「哥賣的不是蛋糕，是潮」、「紐約的價格拿來台灣賣阿，紐約還沒座位台灣有，真佛心」、「打卡跟風炫耀用」、「看店名就懂吧，Lady和M，當然是M的人幫忙付錢啊」、「吃過兩、三次，覺得自己有夠盤。」

不過也有另一派人認為，Lady M雖然貴但確實好吃，「好吃！第一次遇到千層切下去有層層聲音的」、「吃不出（差別）來蠻幸福的」、「在香港、上海、紐約都吃過，說實話都好吃」、「很貴但我覺得超好吃耶」、「真的好吃啦」、「吃紐約的好吃到嚇到」。

頂級甜點品牌Lady M 2001年自美國紐約創立，被列為「美國十大蛋糕」之一，又以法式經典千層蛋糕最具代表性，產品訴求是維持一貫高品質、清新不甜膩的奢華口感。官網指出，「Lady M」不只蛋糕和甜點製作上十分精美，餐具的搭配也相當有質感，店內裝修風格則相當簡潔優雅，目的就是要讓每位在店內用餐的賓客猶如進入精品珠寶店一般備感寵愛與尊榮。

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