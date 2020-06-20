第一次去大陸嚇壞了「台灣怎輸這麼多？」　他嘆：原來我們從小被洗腦！

▲圖為北京市。（圖／CFP）

記者黃君瀚／綜合報導

「去了一趟大陸，才發現台灣是多麼落後......。」近日有網友撰文，提到去了一趟中國大陸，親身體會當地的生活，才發現和教科書、媒體上看到的景象完全不一樣，從方便的支付寶再到井然有序的都市規劃，甚至是人民素質都贏過台灣了。

網友日前在PTT發文，提到以前台灣人常嗆中國大陸落後，例如廁所沒門，直到真的去了一趟，才發現跟想像中差很大，「高樓滿街都是，隨便一棟都比台灣的高、氣派、漂亮，街道也很乾淨漂亮！」平時出門只要帶手機就好，支付寶付款超方便，就連菜市場都可以用，反觀台灣多數人還在用紙鈔，不願意接受新事物，「只因為大陸在用所以就為反對而反對」。

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他說，在大陸看到的廁所都有門，還都很乾淨，反觀台灣公廁常常髒臭得要死沒人打掃，一比真的自慚形穢，「不知道我以前有什麼資格說大陸落後」。以台北來說，放在大陸大概連三線城市都不到，滿路鐵皮屋，又髒又臭，房子外牆還都很髒，路上到處都是機車鑽來鑽去，「有夠危險，走在路上哪時候被撞死都不知道。」

▲深圳樓房。（圖／CFP）

網友說，也有人覺得台灣人比大陸人有素質，但根據親身觀察，「那都是唬爛的自慰話，台灣沒素質的比例絕對不會比大陸少！」他表示，每天打開社會新聞，打架、殺人、搶劫、詐騙從沒少過，也親眼看過台灣媽媽讓小孩在路上大小便，一點都不文明，「這叫有素質」？

「只要稱讚大陸就被貼上中共同路人的標籤！」他無奈表示，跟主流意見不同就會被媒體、政府、民眾聯合霸凌，完全不給別人發表意見，加上台灣人從小就被洗腦，從政府教育到媒體都灌輸大陸落後的觀念，「看的新聞也都是經過篩選的，只會報大陸的負面新聞，好的就通通篩掉，民主？」

「不知道現在的大陸有多進步，難怪被笑無知井蛙。」他希望台灣人能放下成見，走出小島看看，去思考、求證資訊的真假，而不是什麼都照單全收，「多出去世界看看，你會發現台灣是多破多爛多可悲，只剩無知跟一張嘴以及不堪一擊的自尊心。」

▲北京大樓 。（圖／CFP）

文章貼出後引起熱烈討論，網友對貶低台灣的內容不敢苟同，「移民啊，享受祖國的熱情」、「那美國更慘，地鐵髒亂、街頭一堆流浪漢」、「過度依賴手機，手機掉了就完了」、「發言明顯偏頗」、「對岸就是集中財富到幾千萬人身上啊」、「光台灣的言論自由和醫療就贏了，沒什麼好戰。」

也有些網友認為大陸進步飛快，撇除文中的情緒性用詞，真的該親眼去看看，「我推，市容真的不錯」、「確實他們有進步的地方，但臺灣人自尊心很脆弱」、「說的是事實，大陸有優點也有缺點，但是其實很好適應」、「事實，但鄉民不願面對，連南亞一堆國家都屌打台北」、「台灣人就是活在井裡的世界」。

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