補充兵猝死！父淚曝「大腿內側奇怪手印」：你有冤就讓我知道突冒出一滴血

▲死者母親淚灑記者會，「我只想知道我兒子到底怎麼了？」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹關西陸軍第六軍團206旅一名詹姓補充在退伍前一天，突然猝死在營區的寢室內，清晨5時半起床時間被同袍發現已全身冰冷。家屬指控，明明凌晨2時，同袍就發現兒子呼吸困難，當下卻沒及時送醫，認為死因不單純，希望軍方不要隱埋真相。對此，軍方強調，相關物證都由檢方依法查扣，軍方與家屬同樣期盼能儘速完成調查，絕不包庇亦無須隱暪。

死者母親20日在台北市議員潘懷宗的陪同下，出面召開記者會，她淚控，「我只要真相跟交代，我真的講不出來，我只想知道我兒子到底怎麼了？」死者親友並在現場激動撒冥紙，大喊「草菅人命啦！」

家屬說，兒子身強體壯，平常都有運動，過去沒有重大傷病史或疾病，家中是中低收入戶，因為幫忙分擔經濟，才去當補充兵，未料猝死營區。家屬和親友都質疑軍方第一時間處置有問題，沒有及時送醫。

▼死者父親質疑，為什麼軍方當下不叫救護車？（圖／東森新聞）

▼死者同袍還原當下排長處理過程。（圖／東森新聞）

死者父親說，「如果今天發生異樣了，一個好好的小孩在半夜，你軍方沒辦法處理，為什麼不快叫救護車呢？」他並透露，兒子大腿內側兩邊都好像有「手印」，讓他覺得很奇怪。死者同袍林同學則說，當下排長發現詹員翻身後呼吸已沒有困難，就跟同學們說「就是先這樣」。

死者父親指出，他對死去的兒子說，「你如果有受到委屈，你想辦法讓爸爸知道，你讓我知道，我會幫你找真相。結果突然就是他的左肩胛前面這邊，冒了一滴血出來，我當場看到那滴血冒出來，我眼淚掉下來。」

21歲詹男8日到206旅關西營區兵器連受訓，是役期12天的補充兵，原本預計20日退伍；但19日清晨5時半，在部隊起床時，被同袍發現躺在床上叫不醒，全身冰冷早已死亡。同袍透露，當天凌晨2點，有發現詹疑似有呼吸困難的情形，立刻向長官回報。

▲▼死者親友在記者會現場撒冥紙，大喊草菅人命。（圖／東森新聞）

對此，六軍團回應，所屬步兵206旅補充兵役詹姓訓員，於19日凌晨2時許因趴睡發出聲響，由鄰床訓員起床回報排長，經排長到寢室在兩員訓員協力關懷下，並無異狀；到了5時部隊起床時間，鄰床訓員發現詹員無起床動作，隨即再度通知幹部及醫護人員到場急救，發現對方已無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦中。

六軍團指出，本次接訓370梯補充兵役訓期共12日，在訓期間均以室內課程為主，幹部隨時照顧與關懷訓員身體狀況；對於此案深表遺憾與不捨，已編組專案小組同步執行行政調查，將適時與家屬溝通說明，並協助辦理喪葬及撫卹事宜。

六軍團強調，有關家屬質疑詹員遺體有異狀，已訂於22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清，另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣，進行偵辦；六軍團與家屬同樣期盼能儘速完成調查，釐清真相，相關案情均向檢警如實陳述，絕不包庇亦無須隱暪。六軍團籲請外界勿妄加臆測，本部將全力配合司法調查，釐清案情。

▼詹姓補充兵猝死新竹關西206旅營區。（圖／東森新聞）