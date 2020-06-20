iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

▲iPhone 12實機渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）



記者謝仁傑／綜合報導

到目前為止，今年關於 iPhone 12 系列的傳言和報導都指出一共有4款機型；然而，Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，iPhone 12 除了4款支援5G的新機之外，會有另一款新機僅支援4G，使蘋果也能照顧到尚未選擇使用5G的果粉，若此預測屬實，則果粉可以期待 iPhone 12 系列的入門款將會有更低的定價。

先前的報導均指出，iPhone 12 的入門款定價為649美元（約新台幣19,500元），但若是真推出4G版本，這個定價門檻勢必會再降低，甚至可以想像它的CP值可能又較4月推出 iPhone SE 還高。

4月推出的 iPhone SE 最低入手價格為14,500元，使用4.7吋的LCD顯示器，為玻璃與鋁金屬設計，搭載A13晶片，後鏡頭為1200萬像素廣角單相機系統。若 iPhone 12 真有第5款新機，我們可以期待它應仍會使用OLED顯示器和A14晶片，且在相機系統方面應該不會只有單鏡頭，像素也可望較 SE 更優異，如此一來將會是價格相當貼近 SE，功能又明顯更強大的入門款手機。

▲iPhone 12入門款CP值可能較iPhone SE更高。（圖／Apple官網）

關於這款4G iPhone 12 與 SE 和5G基本款之間的差別還沒有更多資訊，值得注意的是，這款4G型號可能會是傳聞中的「iPhone SE Plus」。不過，這都只是媒體根據專家的說法所做的推測，在官方沒有透露訊息之前都還有待觀察。

據外媒《phoneArena》推測，在一些5G網路還無法廣泛啟用的國家或地區，人們可能不想為無法使用5G的5G手機付出這個價錢（即便蘋果近年價格有下調的趨勢），因此這樣的說法似乎也是極有可能的。

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