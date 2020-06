蘋果藍牙追蹤器「AirTags」可望於WWDC登場！　從此小孩、錢包不再怕搞丟

記者謝仁傑/綜合報導

健忘一族常常在出門時喃喃默念「錢包鑰匙耳機...」,儘管帶齊了東西出門,回家時卻又發現少帶一樣東西回家,想必這麼親切的經驗應該在很多人身上都會發生。蘋果今年將推出一款藍牙追踪設備「AirTags」,號稱是健忘者的救星,人們可以將AirTags裝在個人物品上,甚至可以放在小孩口袋裡以防走丟。

AirTags透過藍牙與手機做配對,用戶可在應用程式「Find My App」中查看目標,若用戶的手機與帶有AirTags的目標相距太遠,便會收到通知。最新消息指出,AirTags可以與朋友和家人共享,甚至會發出音效。

iOS爆料專家 @Soybeys 發布了一段影片,顯示與AirTags相關的一些音效,顯然會有不同的聲音引導用戶尋找所需要的物品。若是用戶朝錯誤的方向移動,AirTags則會發出令人沮喪的音效。

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL