蘋果藍牙追蹤器「AirTags」可望於WWDC登場！　從此小孩、錢包不再怕搞丟

記者謝仁傑／綜合報導

健忘一族常常在出門時喃喃默念「錢包鑰匙耳機...」，儘管帶齊了東西出門，回家時卻又發現少帶一樣東西回家，想必這麼親切的經驗應該在很多人身上都會發生。蘋果今年將推出一款藍牙追踪設備「AirTags」，號稱是健忘者的救星，人們可以將AirTags裝在個人物品上，甚至可以放在小孩口袋裡以防走丟。

AirTags透過藍牙與手機做配對，用戶可在應用程式「Find My App」中查看目標，若用戶的手機與帶有AirTags的目標相距太遠，便會收到通知。最新消息指出，AirTags可以與朋友和家人共享，甚至會發出音效。

iOS爆料專家 @Soybeys 發布了一段影片，顯示與AirTags相關的一些音效，顯然會有不同的聲音引導用戶尋找所需要的物品。若是用戶朝錯誤的方向移動，AirTags則會發出令人沮喪的音效。

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL — Soybeys (@Soybeys) June 18, 2020

外媒預測，AirTags可能支援擴增實境，未來可望與即將面世的Apple Glasses結合使用。在iOS中發現的代碼還暗示，AirTags擁有一個新的內部晶片「R1」，有超寬頻（UWB）技術，這會使AirTags比Tile等其他競爭性設備更具準確性。R1晶片還將啟用離線查找功能，儘管未與網路連接，用戶也可以追踪項目。

爆料專家還指出，AirTags可能會具有近距離無線通訊（NFC）功能，蘋果也已透過影片間接證實關於AirTags的一些傳聞，預計蘋果在下週的WWDC上將會揭曉這個新項目。

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