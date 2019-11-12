蘋果頭戴式裝置傳將於2022年推出！兼具AR與VR功能　2023年推出時尚AR眼鏡

▲新的 3D 感測系統技術會是蘋果未來產品的重要核心。（圖／取自SLASHGEAR）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒報導，蘋果正在研發具有擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）的頭戴式裝置，預計推出的時間是2022年。另外，蘋果也打算在2023年推出一更時尚的AR 眼鏡。

根據外媒《The Information》報導指出，過去幾年，蘋果一直在開發新的 3D 感測器系統，今年10月，蘋果主管是在一場內部會議中，談到上述內容，據了解，該會議是由負責蘋果AR 和VR 計劃的副總裁洛克威爾（Mike Rockwell）親自主持。

該產品可能具備 AR和VR 功能，使用外部攝影機來繪製周圍環境，並有一個高解析度顯示器來顯示資訊，並將虛擬物體與現實世界融合在一起。此外，蘋果還計畫發布一款更小型的 AR 眼鏡。與頭戴式裝置不同的是，這款眼鏡將可長時間佩戴。

該報導接露，蘋果原希望在 2020 年發表頭戴式裝置，但由於研發技術困難，因此把目標延後至2022 年。蘋果高層表示，他們認為這些設備可能約 10 年內取代 iPhone。

▲據傳 2023 年後才會問世的蘋果 AR 眼鏡。（圖／取自9TO5Mac）

彭博則報導，蘋果最快在2020年上半年可能發布新一代 iPad Pro，將會搭載一個新模組，包括兩個攝像感測器和一個用於 3D 系統的小孔，可進行三維重建房間、物體和人物的 3D 影像。3D 感測器系統被描述為比 Apple 最新的 Face ID 感測器還先進。知情人士表示，蘋果計劃在2020年將此感測器與 5G 網路功能一起放入新一代的iPhone 中。

據報導，現有的 Apple 設備將能夠通過開發當前代號為“ rOS”的新操作系統，與未來的智能眼鏡和 AR／VR 耳機配合使用。據稱，蘋果的工程師已經在感測器推出之前就開始將 iPhone 和 iPad 應用程序以及各種軟體功能引入這個新系統。

蘋果執行長庫克提及 AR 議題已有一段時日，這將是蘋果在iPhone、iPad和Apple Watch之外，公司下一款重要的核心技術，而3D感測系統就是關鍵。

至於最吸引人的產品可能要等到 2023 年才能出現！一副更薄的智能眼鏡。據傳戴上這副眼鏡，虛擬元素將與現實世界融合在一起，令人相當期待。

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