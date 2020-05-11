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蘋果AR眼鏡Apple Glasses傳於2021年發佈！　支援5G且可獨立運作

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▲Apple glasses。（圖／phoneArena）

▲Apple正在開發AR眼鏡(渲染圖)。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple 多年來一直在開發AR耳機，爆料專家 Jon Prosser 透露，Apple 正在計劃將5G與AR耳機做連結，推測可能會整合mmWave和Sub-6GHz的連網技術，確保無論用戶身處何處，都能獲得一致的體驗。至於外觀看起來可能和一般眼鏡沒兩樣。

Jon Prosser 指出，Apple Glasses 將包括的一組感測器，確保在投影時準確地顯示虛擬對象，還會使用LiDAR掃描儀收集的數據；此外，Apple Glasses 要透過 iPhone 進行設定才能使用，而實際使用過程則可以獨立運作，也可以與 Apple Watch 搭配使用，共享用戶身體的數據。

他進一步表示，Apple Glasses 中所見的內容僅用戶能見，其他人無法透過反射等方式看到其中顯示的畫面。若推出不一定針對專業人士，Apple Glasses 也可能嘗試向一般消費者推廣。

據 Jon Prosser 的說法，Apple Glasses 有黑白原型，Apple 未透露AR眼鏡的發佈計劃，但根據外媒先前報導可能會在2021或2022年問世，目前期待 Apple 在明年3月或6月的WWDC上揭露相關資訊。


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