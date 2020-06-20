彰化男闖平交道「盤坐鐵軌」　列車司機：我看到他了！有鳴笛且剎車…





▲台鐵泰和路平交道上午發生有男子坐鐵軌遭撞身亡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名男子疑似久病厭世，今(20)日上午07時07分，跑到離住家附近的泰和路平交道，坐在鐵軌上，遭正在行進的2103次區間車次撞擊，當場死亡，鐵路警察據報後火速到場處理中，該區間車次上約有200名旅客，為避免延誤旅客行程，臺鐵已安排2113次區間車站間接駁，並於上午8時12分接駁完畢後開車。

▲台鐵彰化站火車班次誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

據陳姓司機員表示列車行駛至事故地點前見一行人(死者)坐於鐵軌道中間，列車駛近時衝入東正線，同時間司機員立即鳴笛並立即緊急剎車，還是來不及而撞擊到男子。

▲台鐵彰化鐵路警察局。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，該男子曾於日前至醫院檢查發現腦部有腫瘤，因而情緒不佳，是否因此原因導致自殺，仍有待進一步釐清真相。

台鐵局指出，本次事故，於10時4分許起大肚溪南=彰化恢復雙線正常行車，計影響29列次640分、旅客約8850人，造成旅客不便，敬請包涵，臺鐵局再次呼籲，用路人通過平交道，請遵守道路規則，注意安全。

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