台鐵貨車溜逸事件初報出爐！運安會定為「重大鐵道事故」要查

▲台鐵貨車溜逸事故，運安會將介入調查。（圖／運安會提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局10日於新左營站進行調車時，發生貨物列車溜逸事件，一列車廂脫離，從新左營東正線滑到內惟站北端才停下，一路滑行約4公里。國家運輸安全委員會表示，已將此案認定為重大鐵道事故，將指定調查官與調查小組調查。

台鐵局表示，10日中午11時24分新左營站第7202次貨物列車調車時，1輛守車向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線開通往新左營=高雄間東正線並防止其他列車進入該區間，列車以西正線單線雙向行車，確保沒有碰撞危險。

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台鐵局表示，該溜逸守車後停於內惟與美術館站間，溜逸過程並未擠壞轉轍器、亦無人員受傷及車輛撞擊；調度員後指派救援機車由新左營開出至現場連掛，溜逸車輛於12:26拉回新左營站，新左營=高雄間恢復雙線運轉。

▲台鐵貨車溜逸事故無人傷亡。（圖／運安會提供）

運安會16日上網公布該案事故初報，已派出2位先遣調查人員，會同鐵道局及台鐵局人員進行事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定該案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行調查作業。該事故相關資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。

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