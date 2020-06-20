罹患腦瘤情緒不佳！男子「坐臥軌道」間⋯遭火車撞上死亡

▲男子坐在軌道間遭火車撞上。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今（20）日上午一輛由新竹開住嘉義的臺鐵2103次區間車，07:07行經彰化大肚溪南號誌站至彰化站之間的泰和路平交道時，在東正線撞上一名侵入路線的路人，造成路人當場死亡。交通部台鐵局表示，該路人疑似近日發現患有腦瘤，情緒不佳自殺。本次事故共影響29列次、640分、旅客約8850人。

彰化機務段陳司機員表示，列車行駛至事故地點前，見一行人坐於二軌道中間，列車駛近時衝入東正線，同時間司機員立即鳴笛並立即緊急剎車，還是來不及而撞擊該行人。

請繼續往下閱讀...

▲本次事故共影響8850人。（圖／記者李毓康攝）

台鐵局表示，詢問死者家屬後，家屬稱死者於6月15、16日至彰基檢查發現腦部有腫瘤，因而情緒不佳，初判為自殺，家屬目前暫無意見。死者家住泰和平交道500公尺遠，目前正調閱泰和平交道監視錄影機研判死者進入軌道動線。

台鐵局表示，本次事故，於10:04起大肚溪南=彰化恢復雙線正常行車，計影響29列次640分、旅客約8850人，造成旅客不便，敬請包涵，台鐵局再次呼籲，用路人通過平交道，請遵守道路規則，注意安全。

・ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995