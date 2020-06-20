5成受訪者認為香港已成一國一制！港民研：認同中國人身份創1997年來新低

▲港版國安法受到外界高度關注。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸全國人大通過「港版國安法」後，香港民意研究所今（19）日發表最新民調顯示，接近7,000人中，有5成的港民認為香港已經變成「一國一制」，但有43%的受訪者不同意此說法，另外6%意見持平。另外，該研究所日前還公布港民身份認同調查，結果顯示「中國人」身份認同感，只有5.7分，創1997年8月以來新低。

綜合港媒報導，香港民意研究所於16日至18日，訪問6,655名香港民眾的意見，其中有5成的人認為香港已經從「一國兩制」變為「一國一制」。據悉，其中有5,778人為民主派支持者，他們之中有78%認為香港已是一國一制；而非民主派的664名市民之中，認為香港已變成「一國一制」的僅有24%，反對此說法的則有67%。

學者黄偉國表示，港版國安法帶來「告密」風氣，讓校園逐漸失去學術自由，加上中國政府處理新冠肺炎的手法，也令非民主派的人在思考「一國兩制會否變成一國一制」。

另外，香港民研總監鍾庭耀也認為，近年的港獨、本土思潮「是被中央迫出來的」，當初鄧小平所設計的「一國兩制」是對香港充滿信心，但如今北京政府的作為，就反映出對維持「一國兩制」50年不變沒有信心。

香港民研於6月1日至4日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,002名香港居民，以沒有涉及身分對立問題的獨立評分計，無論是按認同感、重要性或認同指數排名3項數據，「香港人」身份認同感均排行第一位，之後是「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」。

其中，「香港人」身份的認同感達8.6分，創2019年6月以來新高；「亞洲人」身份認同感為7.8分；「世界公民」身份認同感為6.9分；「中華民族一分子」為6.2分，創2007年6月有紀錄以來新低；「中國人」為5.7分，創1997年8月以來新低；「中華人民共和國國民」為4.9分。

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