香港「無行為能力精障人士」遭到逮捕　港警回應：警方重視精障人權

▲香港銅鑼灣在12日發生群眾集結，有一名精障人士被逮捕。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police 臉書）



記者林彥臣／綜合報導

香港日前一名精神障礙的無行為能力人士，因為涉及非法集結被捕，遭到南區區議員袁嘉蔚在記者會上批評，逮捕行動沒有依循處理精神上無行為能力人士的指引。對此港警回應袁嘉蔚的指控，該名精障人士遭逮捕後，隨即送醫。

香港警察在臉書上發文指出，上周五(12日)，有人羣佔據銅鑼灣近黃金廣場一帶，高聲叫囂，破壞社會安寧，警方遂到場執法，期間警方在軒尼詩道502號附近，發現一名男子多次無視警方警告，拒絕離開，於是以最低所需武力將其制伏，該男子涉嫌非法集結被捕，之後被送往醫院治理。

港警聲明指出，雖然被捕人並無攜有任何與精神上無行為能力人士相關的證明（例如「守護咭」），但人員在觀察其言行舉止後有所懷疑，故立即通知其母親及邀請她擔任合適成人的角色，為被捕人提供支援。

當被捕人母親到達醫院與被捕人見面及溝通後，她一度離開醫院為被捕人拿取衣物，之後才前往警署。而警方亦在等候被捕人母親及律師到達警署後，才在二人均在場的情況下，向被捕人展開調查及錄取口供。

港警強調，警方一直重視保障精神上無行為能力人士的權利，而在是次拘捕行動中，警方根據指引為被捕人安排合適成人，妥善照顧及維護了被捕人的權益。然而，袁嘉蔚女士提出失實指控，公開宣稱警方當晚沒有通知被捕人家長，又聲言其母親需要「撲來撲去」才得悉被捕人身處警署的消息。警方嚴正指出，上述指控均為失實及錯誤。對於袁嘉蔚女士罔顧事實，公開作出失實指控誤導公眾，抹黑警隊工作，警方表示十分失望及遺憾，並予以譴責。警方冀望公職人員能基於事實發表批評，切勿製造假消息。

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