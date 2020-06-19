美司法部建議太平洋電纜不連香港　港府：一國兩制下有充分保障

▲太平洋海底光纖網全長約1.2萬公里。（圖／Pacific Light Data Communication）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國司法部轄下「電信小組」17日建議否決太平洋海底電（光）纜（PLCN）連結香港，質疑電纜可能令中國政府獲取美國資料。對此，香港商務及經濟發展局18日表示，香港有健全法律保障隱私，這項優勢在「一國兩制」下受充分保障，美國司法部轄下小組的擔憂沒有事實基礎。

香港商經局提到，香港和美國的海底通訊電纜系統的直接連接能進一步增加兩地電訊傳輸容量，有利商貿活動往來，對兩地而言是互惠互利，「對於美國司法部轄下小組建議否決太平洋海底電纜（PLCN）連接香港，我們並不認同，並對此表示失望。」

▼香港目前共營運11個對外海底通訊電纜系統。（圖／CFP）



香港商經局指出，有關建議不但影響兩地通訊發展，也會令美方的投資者和機構的利益受損，並且無視港美之間透過通訊基建投資所帶來的雙贏機遇，「美國司法部轄下小組的擔憂，沒有事實基礎。」

香港商經局表示，香港是區域電訊樞紐，擁有世界級電訊基建，也十分重視通訊系統的網絡安全規格，並廣受國際認可，「香港並有健全法律保障私隱，這些獨特優勢在『一國兩制』下受到充分保障。」

香港商經局強調，世界各地均有法律保障國家安全，香港的國家安全法絕對不會影響《基本法》之下各人依法享有的各項權利和自由，「事實上，國際投資者亦相當重視社會的穩定及安全，我們相信立法能夠為投資者帶來信心和安穩的環境。」

香港商經局還說，香港的對外電訊市場發展蓬勃，現時共營運11個對外海底通訊電纜系統、20條陸上電纜和11個通訊衞星連接世界各地，「我們預計現時和籌建中的對外電訊容量足以應付香港中長期的需求，香港已裝備的容量達每秒89.6太比特（Tbps），只佔總設計容量的一小部分（約11％）。」

▼「港版國安法」通過後，許多人認為香港獨特性逐漸消失。（圖／路透社）

