宜蘭壯圍海邊235公分圓弧不明物　運安會鑑定：飛行器構造物

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍永鎮海邊16日上午，被民眾楊大清發現沙灘上，有一大塊遭大浪打上岸的長3公尺圓弧狀鋁合金等材質的擬似飛機、火箭等不明飛行物殘骸，下午海巡人員合力將不明飛行物殘骸運出，運安會人員初步外觀鑑定，流體式的圓弧狀物體外層，披覆飛行器常有的重量輕高強度蜂巢結構，認為是飛行器構造物之一，但屬何種飛行器，需帶回進一步鑑定。

▲▼運安會人員初步鑑定壯圍海邊2.35米長圓弧狀物體，屬飛行器的構造物之一。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭壯圍鄉民楊大清表示，16日上午友人告知永鎮海邊沙灘上有一大塊東西，他好奇的前往察看，這塊長約3公尺圓弧狀物，目視材質包括有有鐵、鋁、碳纖維之類，外殼疑似為泡綿材質，有高溫焚燒痕跡，內層則有蜂窩狀結構，圓弧狀物也長有貝類物，應在海上有段時日後，才被打上岸。

下午1時許，海巡壯圍大福安檢所人員，合力將不明飛行物殘骸抬出沙灘，運往大福安檢所存放。下午2時30分許，2名運安會人員趕到大福安檢所，經測量圓弧狀物長235公分、大圓弧直徑195、小圓弧直徑85公分，且初步外觀鑑定，流體式的圓弧狀物體外層，披覆飛行器常有的重量輕高強度蜂巢結構，認為是飛行器構造物之一，但屬何種飛行器，需帶回進一步鑑定。

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