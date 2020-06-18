宜蘭2街友互看不順眼　酒後被打傷…拿水果刀刺死對方

▲陳姓街友刺死同住林姓街友，地上留下大灘血跡（紅圈處）。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭2月5日發生街友喋血！同住宜蘭市津梅一路240巷一處鐵皮屋簷下的59歲陳、54歲林姓街友酒後起爭吵，林男以酒瓶砸傷陳男臉部、鼻子，2小時後，陳就醫後返回鐵皮屋簷，一氣之下以水果刀，朝林男臉部猛刺一刀後逃逸，林男失血過多當晚傷重不治，陳男6日被羈押，宜蘭地院以殺人罪嫌判陳男12年徒刑。

同住宜蘭市津梅一路240巷一處鐵皮屋簷下的59歲陳姓及54歲林姓街友，平時愛爭吵互看不順眼，但又常一起喝酒，5日下午2人又喝在一起，下午4時許，酒後又一言不合激烈口角，林男竟以酒瓶砸陳男臉部，造成陳男臉部、鼻子等處受傷流血。

▲陳姓街友刺死同住的林姓街友被逮，隔天被逮羈押，宜蘭地院判陳12年徒刑。（圖／記者游芳男翻攝）

2小時後，陳男就醫後徒步返回鐵皮屋簷處，林男看到陳男傷勢包紮樣一直笑，陳男一時氣憤難平，拿水果刀朝林男臉部先猛刺一刀，再朝林男手臂刺一刀時，刀柄脫落，陳男拔不出刀子後逃逸無蹤，林男負傷跑約100公尺遠到巷口求救，林男送醫後因失血過多死亡。

警方漏夜擴大調閱監視器，並連夜針對附近空屋及街友易聚集處所，進行全面性清查搜尋，隨即6日上午在宜蘭市慶和橋下找到陳男，及依殺人罪移送宜蘭地檢偵辦，並經宜蘭地方法院裁定收押。

宜蘭地方法院合議庭認為，陳男曾因殺人未遂案被判刑6年10個月，但仍未記取教訓再犯類似案件，素行非佳，對社會治安造成重大衝擊。不過，考量其犯後承認犯行、國中畢業、從事勞力工作維生等因素判12年。

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