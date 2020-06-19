屈臣氏中衛口罩再添「櫻花粉、青蘋綠」新色！第3波補貨上萬盒6/20開賣

▲屈臣氏第三波口罩補貨將於明日6/20陸續開跑，備貨將近1萬5千盒分別於門市與網路商店開賣。（圖／翻攝屈臣氏FB）

記者張毓容／台北報導

自6月1日全台口罩解禁，開放自由買賣後，各大藥妝、生活通路陸續開賣口罩都被秒殺，有鑒於消費者對於口罩需求依舊不減，各店也積極補貨持續提供。屈臣氏今（19）日宣布第三波口罩補貨將於6/20到貨，門市將開賣超過1萬盒MIT醫療級盒裝口罩，而備受關注的中衛盒裝醫療口罩也引進全新青蘋綠、櫻花粉、軍綠等3款特殊色，共備有3000多盒，將於6/22(一)及6/23(二)上午開賣。

▲全台門市將販售超過1萬盒MIT醫療級盒裝口罩。

藥妝店龍頭屈臣氏於6/3及6/13開賣兩波口罩，皆於開賣幾日內即銷售一空，今日再度宣布第三波口罩到貨，將近1萬5千盒MIT醫療級口罩將於明（20）日起，分別於屈臣氏門市及網路商店開賣。

全台超過580家門市預計將於6/20（六)及6/21(三)兩日進貨MIT醫療級盒裝口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩，共計備貨11,040盒，由於各門市備貨數量不同，建議消費者出門購買前可先致電欲前往之屈臣氏門市確認到貨狀況。

▲屈臣氏網路商店開賣的中衛醫療口罩新增3款全新特殊色：青蘋綠、櫻花粉、軍綠。

另外，每次開賣都引發搶購的中衛醫療口罩，本次依舊全數於屈臣氏網路商店線上販售，更新增3款特殊色：青蘋綠、櫻花粉、軍綠，連同原有的酷黑、深丹寧，共有5色，將於6/22(一)及6/23(二)上午開賣，將分批次陸續上架，共計備有3,510盒。

屈臣氏專業藥師也提醒，配戴口罩時必須盡可能與臉部密合才能發揮完整效果，選購醫療級口罩時則應注意該產品符合國家標準，包括外層「防水層」經防潑水處理，可預防飛沫傳染，中間「過濾層」可以靜電過濾細菌的效果，內層「親膚層」則採吸水材質可吸收配戴者所產生的口沫，只要符合標準即是具有保護力的優質口罩，不需要刻意選用特定品牌或顏色。屈臣氏所販售的醫療級口罩皆符合國家標準，且未來亦會持續於每週進貨，盡全力滿足國人口罩需求。

▲康是美將固定於每周五補貨200萬片MIT台灣製造的「恒大醫用口罩」。



另一藥妝店康是美則回應，今（19）日也補貨200萬片MIT台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒，而接下來連續兩周周五（6/26、7/3）也各有200萬片陸續到貨。

▲日本UNIQLO推出可重複清洗的涼感口罩。（圖／翻攝自UNIQLO日本官網）



除此之外，日本快時尚品牌UNIQLO（優衣庫）更推出可重複洗60次的「AIRism Mask涼感口罩」，使用與涼感衣「AIRism」一樣的材質，具有散熱和透氣的功能、速乾性高，出汗也可以保持清爽，且具有標準三層結構，能有效阻擋99%的細菌唾液、花粉和紫外線，而且一組3入只要990日圓（約台幣272元），於日本當地19日開賣，還沒開店前就引發排隊人潮。台灣UNIQLO則表示關於是否引進台灣目前仍在討論中，尚無明確上市規劃。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App