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快訊／黨代表大會前夕發現大量人頭黨員　時代力量暫停入黨申請審核

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▲▼時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片-陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量秘書長陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量將於20日舉行黨代表大會，時代力量秘書長陳志明19日表示，時力組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，為維護現有黨員權益，暫停受理入黨申請及黨員入黨審理。

時代力量將在20日舉行黨代表大會，陳志明19日下午表示，時代力量查獲大量人頭黨員申請，暫停入黨審核程序，待相關司法調查釐清後，再繼續入黨申請程序業務。

時代力量黨決策委員每兩年改選一次，時力預計在明年初進行改選出15位決策委員、3位候補決策委員，並於2月上任後互選黨主席。據了解，會有大量人頭黨員申請入黨的情形發生，可能與明年決策委員的選舉有關，因為決策委員是由黨員投票產生，而黨員年資至少要半年。

根據時代力量黨章規定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理時力事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

陳志明19日下午表示，時代力量組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，經網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，包括資料不符、資料遭竄改、冒用身分申請、相同網址大量申請，以及透過代繳黨費邀約入黨以取得黨員資格之情形。

陳志明指出，因為情節重大，目前已將異常申請案件，轉送檢調單位進一步調查，為維護現有黨員權益，目前暫停受理入黨申請及黨員入黨審理，待相關司法調查釐清後，再繼續入黨申請程序業務。

時代力量將在20日舉行黨代表大會，預計在會中黨章的地方黨部專章，健全各縣市黨部組織，預料也將在大會中討論黨代表的權責，以及黨章的部分修正。

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