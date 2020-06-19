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老天助攻！週末熱爆「半個台灣亮橘燈」　10縣市可賞「上帝的金戒指」

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▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲日環食6/21登場。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

受太平洋高壓雨西南風影響，中央氣象局表示，未來一周天氣穩定炎熱，週一前水氣少，僅山區會有午後雷雨，週二後水氣增加，中南部清晨有局部陣雨。另外21日為日環食觀測日，氣象局表示，當日天氣穩定，各地都是晴到多雲，錯過這次就要再等195年了。

氣象局預報員陳建安表示，未來一週天氣穩定，週末兩天水氣很少，午後雷雨侷限於山區，東北部局部地區也可能有午後雷雨。週二後西南風伴隨水氣增加，中南部沿海地區清晨到上午之間有局部短暫陣雨，且全台都可能下起午後雷雨。

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▲▼日環食全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

▲日環食全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

陳建安表示，未來一週氣溫炎熱，各地高溫都超過33度，大台北、宜蘭、基隆、花東縱谷等西南風背風側更熱，可能超過36度高溫。今日前三高溫地區為台東大武37.6度、新北雙溪37.4度、花蓮富源37.4度。

陳建安表示，21日當天可觀賞日環食，當日天氣穩定，各地晴時多雲，僅山區不適合觀測，會有午後熱對流干擾，其他平地地區都很適合觀賞。

▲▼日環食地圖。（圖／天氣風險）

▲日環食觀賞地圖。（圖／天氣風險）

6月21日14時44分4秒，由金門「初虧」開啟本次日食序幕，最後結束於17時26分43秒臺東的日面「復圓」。臺灣環食帶地區可見環食，其他地區可見日偏食。

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至臺東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲錯過此次日環食，就要再等195年。（圖／氣象局提供）

另外氣象局表示，明(20)日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、基隆市、台東縣地區，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

▲氣象局高溫資訊，6/20半個台灣都亮橙色燈號。（圖／氣象局提供）

▲氣象局高溫資訊，6/20半個台灣都亮橙色燈號。（圖／氣象局提供）

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