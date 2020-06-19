DIY減光眼鏡！6/21日環食4招「免專業器材」也能看　錯過這次等下輩子

▲日環食即將將21日登場。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

超級天文奇觀「日環食」即將在本周日（21日）下午登場。教育部在臉書上提出觀看日環食的方式，包括減光眼鏡、針孔成像、望遠鏡投影，以及望遠鏡加上濾鏡。教育部小編雅婷也提醒民眾「觀看日環食時，千萬不能直接用肉眼，一定要有減光設備，不然會對眼睛造成非常大的傷害」。

雅婷今日化身天文學小助教，在臉書上教民眾「一起觀測日環食，錯過這次機會，可是要等195年才能在台灣看到呢！」雅婷也說，日環食是發生在地球、月球跟太陽併排剛好連成一直線的時候，由於月亮離地球的位置比較遠，沒辦法完全遮住太陽，太陽會剩下外面一圈，就像是一個閃閃發光、掛在天上的金戒指。



雅婷說，這次台灣有很多城市都位在環食帶上，能清楚的看到日環食現象，嘉義市則在21日下午4時14分左右，就能看見完整的日環食，但環食帶以外就只能見到日偏食了，如果不想錯過這一生一次的天文奇觀，快點規劃這週日的出遊行程。

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▲教育部提供4種「免用專業器材」觀賞日環食方式。（圖／教育部提供）



雅婷也整理了幾個建議的觀測方式，包括戴上減光眼鏡，或是使用針孔成像，進階方式也可以透過望遠鏡投影，或是望遠鏡加上濾鏡的方式觀看也可以，不一定要用專業器材，也能輕易觀測到日環食，但最重要的是，千萬不能直接用肉眼，無論用哪種觀測方式，都一定要有減光設備，不然會對眼睛造成非常大的傷害。

這次日環食全程歷時5小時48分鐘，約從上午11時46分開始，下午5時34分結束，錯過這次，下次台灣本島再見要等195年，相當於近2個世紀。台北天文館說明，台灣前一次見到日環食是8年前，當時為日出帶食，日環食將有5個重點過程，初虧、食既、食甚、生光到復圓結束。

▼日環食即將將21日登場。（圖／教育部提供）



