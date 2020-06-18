這套必收！「上帝的金戒指」奇景成題材　天象郵票6/20發行

▲中華郵政將發行天象郵票，日環食成題材。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

今年夏至，難得一見的「上帝金戒指」將登場，中華郵政也特地在6/20發行1套4枚的「天象郵票」，其中包含日環食奇景外，還有彗星、日全食及月全食。

天空時有壯觀天象出現，其中又以日環食、彗星、日全食及月全食最引人注目，為讓民眾了解天文現象，中華郵政將於6月20日發行「天象郵票」1套4枚，面值分別為6元及8元各2枚，此外，還有小全張1張，內含本套郵票各1枚。

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▲中華郵政天象郵票圖案。（圖／中華郵政提供）

天象郵票圖案如下：

1.日環食（面值6元）：當太陽、月球、地球幾乎排列成一直線，若月球距離地球稍遠，在月球偽本影中的人們可見太陽呈現如黃金戒指般的光環，為「日環食」。繼2012年台灣地區可見日環食後，2020年夏至於嘉義至臺東一帶將可欣賞此天文奇景。

2.彗星（面值6元）：彗星是太陽系中的小型天體，俗稱掃帚星。以橢圓軌道運行的彗星定期回歸，稱為週期性彗星，如著名的哈雷彗星週期約76年，上次回歸為1986年。

3.日全食（面值8元）：當太陽、月球、地球幾乎排列成一直線，在月球本影中的人們可見太陽被月球完全遮蔽的景象，稱為「日全食」，一般僅持續幾分鐘，天空變暗如同黑夜。台灣地區上次可見日全食為1941年，下次則需等至2070年。

4.月全食（面值8元）：當太陽、地球、月球幾乎排列成一直線，月球完全進入地球本影內，是為「月全食」，此時陽光中波長較長的紅光經地球大氣折射後照在月球表面，讓月球呈現紅銅色的外觀。台灣地區繼2018年可見月全食後，下次則為2021年。

配合郵票發行，中華郵政特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於6月18日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售。

▲中華郵政7/21將發行防疫郵票。（圖／中華郵政提供）

另外，在新冠肺炎疫情期間，政府推行多項防疫政策有成，獲各界高度肯定，為宣導並響應政府防疫措施，中華郵政也特於7月21日發行「防疫郵票」1套2枚，面值分別為13元及15元，並於同日上午10時在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮。

中華郵政指出，該套郵票採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字。

面值13元郵票，以地球經緯線象徵疫情蔓延全球，醫護、環境消毒人員及民眾共同積極投入防疫行動，傳達全球攜手防疫意涵；面值15元郵票分別以防疫物資有效率的生產與配送、病毒檢測與疫苗研發，及配合居家檢疫或隔離、搭乘大眾運輸戴口罩、勤洗手等措施，展現全民團結防疫的決心。

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