日環食百年一次！最佳觀賞點台東成功鎮　提供觀測眼鏡可借用

▲日環食奇景涵蓋台東縣境內的東河鄉隆昌村以北至長濱鄉竹湖村以南的區域，成功鎮更是最合適的觀賞地點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

6月21日台灣天空將發生難得一見的日環食現象，東部海岸國家風景區管理處為讓至東海岸旅遊的遊客與當地居民能觀賞此一「上帝金戒指」奇景，6月21日當天下午兩點起於台東縣成功鎮海濱公園北側入口處，特委託台東縣天文協會辦理「2020成功日環食觀賞活動」，活動現場將發放保護眼睛的天文專用太陽觀測眼鏡及提供天文及海洋環境教育專業解說。

當天能看見日環食的地區涵蓋台東縣境內的東河鄉隆昌村以北至長濱鄉竹湖村以南的區域，其中成功鎮更是最合適的觀賞地點。日環食將發生在成功鎮當地時間下午4點14分57秒至15分58秒，持續時間約莫1分鐘。日環食發生之際天色恍如進入夜晚，也會讓鳥獸昆蟲誤以為黑夜來臨產生反應。

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▲6月21日下午2點起於台東縣成功鎮海濱公園，由台東縣天文協會辦理「2020成功日環食觀賞活動」。



日食每年最多發生5次，最少會有2次，每百年平均發生236.7次；同一地區平均每3年可見一次日偏食，但要見到日全食或日環食通常要百年才逢一次。錯過這次觀賞機會，下次要再見到日環食就需等到195年後的2215年6月28日了，因此大家一定要把握這一生一次難得的機會哦。

▲活動現場配置圖。

為讓到訪東海岸的遊客於旅途當中亦能就近即時把握觀賞最佳時機，東管處特於小野柳、都歷、三仙台、成功海環教室、八仙洞、石梯坪、瑞穗、花蓮及綠島遊客中心等地亦備有觀測眼鏡供民眾借用，歡迎多加利用，期許6月21日至東海岸旅遊的朋友們皆能觀賞到這百年難得一見的天文奇景，留下難忘的回憶。

活動報名網站（https://www.beclass.com/rid=2343ca15edf4c5f13b2c）。

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