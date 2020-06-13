失婚男燒炭輕生　港口警即刻破門救援挽救寶貴性命

▲台南市善化分局警方及時破門救人，將該男子送醫避免一場憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安定區1名36歲男子，與前妻離婚多年，但仍藕斷絲連，育有2女與其同住，從事鐵工的男子日前發現他所辛苦工作賺來的薪資被前妻拿走而大發雷霆，其女兒受到驚嚇向社會局報案而被安置，該男子因此心萌短見，在住處燒炭尋短，幸好善化分局警方及時破門救人，而避免一場憾事。

警方指出，該名男子發現他所辛苦工作賺來的薪資被前妻拿走，一氣之下大發雷霆，其女兒被父親突如其來的舉動又再1次受到驚嚇，並躲在房間不敢出門，並不知父親外出去麵攤藉酒澆愁，以為父親離家出走便向警方報案。

善化分局港口派出所值班警員胡祥誠獲知該男狀況後，隨即欲撥打手機給該男子時，其2名女兒向警方哭訴，不願再跟父親同住，警方即依法立即通報台南市政府社會局人員到派出所處理，經審慎評估後隨即將2女兒帶回兒少安置。

12日下午該男子接獲台南市社會局關懷慰問電話，並簡述其2名女兒之兒少置案時，該男子言語間透露輕生尋短之意，社會局督導立即通報警方協助派員現地訪查關懷，港口派出所警員黃信昌據報飛馳前往該男租處，經破門而入，發現屋內煙霧瀰漫，一旁炭火正燒的火熱，該男子倒地奄奄一息，意識模糊、全身癱軟，警員黃信昌立即通知救護車前來將其送往安南醫院救治，初步診治無生命危險。

所幸警員黃信昌及時破門搶救得宜，挽回寶貴性命，如果再晚幾分鐘可能就發生無法挽回的憾事。全案由警方調查處理中。

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