誤觸急救鈕渾然不知！重聽阿嬤「廚房炒菜」見警問：有什麼事

▲阿嬤向員警表示自己獨居又患有重聽，所以誤觸急救鈕也不知道，非常感謝員警的關心。（圖／鳳林分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名獨居重聽阿嬤日前誤觸住家緊急救援按鈕，一時之間警鈴大作，卻渾然不覺，警方獲報趕到住處，發現阿嬤正悠哉在廚房煮菜，阿嬤突然看見2名員警一臉茫然問「有什麼事嗎？」，經員警説明後，阿嬤向員警道歉説「拍謝啦」，也謝謝員警的關心。

花蓮新社派出所副所長李建安日前中午執行值班勤務時，接獲門諾基金會來電稱，新社村一名年邁獨居阿嬤緊急救援連線鈴發報，但呼叫其均無回應，請求警察協助查看。

副所長李建安立即通報所長陳彥螢及警員李惠民一同前往，到阿嬤住處後在門外呼叫都不見回應，擔心意外發生進屋查看，卻看見阿嬤正在廚房煮菜，還一臉茫然問警察「有什麼事？」，員警見阿嬤安然無恙，懸著的心終於放下。

員警詢問之下才知，原來阿嬤患有重聽，獨自居住在豐濱鄉新社村，當天可能誤觸門諾基金會緊急救援按鈕，才造成此次的誤會。員警離去時，阿嬤一直表示，讓員警白跑一趟感到抱歉，也感謝警察的關心。

鳳林分局長黃國師表示，為民服務是警察工作項目之一，同仁平時關懷轄內獨居老人及弱勢家庭，讓民眾都能感受到警察的用心和愛心，也期盼民眾能對於獨居民眾多一分關心，避免憾事發生。

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