蘇大媽北上苗栗開戰場　拱天宮只撐1日就投降…公告「禁止進入本宮」



▲「蘇大媽」4日晚間入住香客大樓後，迅速開啟戰鬥模式，廟方1天就受不了，趕快掛公告禁止她進入。（圖／翻攝拱天宮臉書）

記者陳凱力／苗栗報導

在臉書擁有3000多名黑粉的台南檢舉達人「蘇大媽」，日前才被台南地檢依《妨害公務罪》求處重刑後，再將戰場北上轉移至苗栗白沙屯拱天宮；「蘇大媽」4日晚間入住香客大樓時先與住戶起口角，隔日再挑釁附近商家、志工及香客，當日深夜又疑似在廟前與人發生爭執受傷叫救護車，「蘇大媽」的破壞力不容小覷，所到之處無一倖免，一天之中喊告3人，對於「蘇大媽」的暗黑影響力，拱天宮管委會感到頭痛，6日直接張貼公告「禁止蘇女進入本宮各處所」。

▲▼拱天宮對「蘇大媽」誇張行徑感到很傷腦筋，認為連公權力都沒輒，何況是一般百姓。（圖／拱天宮提供）



拱天宮管委會表示，之前沒注意蘇女的消息，後來才知道蘇女的挑釁行為。蘇女5日先是逼近正在拜拜的信眾主動挑釁，雙方起口角衝突後疑似被打受傷，在拱天宮前廣場鬧到深夜12點，圍觀的民眾也開直播將蘇女的行徑po上網。

拱天宮對「蘇大媽」誇張行徑感到很傷腦筋，6日直接在廟前張貼公告，「禁止該蘇姓女子進入本宮各處」，也不讓她入住香客大樓。管委會總幹事陳春發也批評蘇女的行為是浪費社會資源，廟宇雖歡迎各界善男信女前往參拜，但遇到這種的是要怎麼歡迎？很傷腦筋，連公權力都對他沒輒，何況是一般百姓。

據了解，蘇女臉部及左腳有擦傷，聲稱自己是遭人打傷，警方也證實蘇女準備提告一事，雙方也都做完筆錄，目前警方將加強巡邏勤，呼籲民眾遇衝突冷靜對待，避免聚眾引起糾紛。

►地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效 淡斑超有感

► 4億身家包租公偷吃越傭 空姐人妻育5子…慘當20年工具人



►「您吃肉我吸油煙」新竹知名燒烤店被判搬離社區 業者不服：要上訴

►薪水房產全上繳 深情男驚見「妻的激戰片」…男主角是別人