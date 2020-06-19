LiDAR掃描儀傳僅iPhone 12 Pro Max才有　爆料人士意見分歧

▲目前外界普遍預期，iPhone 12 Pro系列2機款皆將具備LiDAR光學雷達掃描儀。（圖／取自Phone Arena）

記者王曉敏／綜合報導

根據此前爆料人士的說法，蘋果今年下半年推出的系列新機中的高階機款iPhone 12 Pro系列，將配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀，不過科技YouTuber「EverythingApplePro」昨（18）日卻在推特指出，蘋果似乎計畫僅在「iPhone 12 Pro Max」中加入LiDAR感測模組，但有部分爆料者卻不贊同該說法。

EverythingApplePro昨日在推特發布一張電腦輔助設計圖，並表示「iPhone 12的設計可能不是我們所想像的那樣」。他指出，6.1吋iPhone 12 Pro有著與iPhone 11 Pro相同的3鏡頭布局，這意味著，該機款可能不像外界預期的搭載LiDAR光學雷達掃描儀。

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41 — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

不過卻有其他爆料者卻提出不同的主張，並稱這組CAD設計圖有誤。知名爆料人士Ben Geskin回覆推文寫道：「我剛剛做了一個夢，有個聲音告訴我這個版本的CAD是錯誤的。」

這組CAD圖主要是供手機殼製造商設計手機保護殼，Ben Geskin稱，圖中的尺寸、外型及按鈕是正確的，而這「足以用於外殼製造。但它們（手機殼製造商）不需要後置鏡頭的布局，所以它們只是使用了舊版的鏡頭。」

而近期爆料準確度頗高的爆料人士普羅瑟（Jon Prosser）則以表情符號在Ben Geskin的回覆下方回應，似是贊同Ben Geskin的說法。

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

EverythingApplePro以往針對蘋果尚未發表的產品及功能的爆料，有著良好的準確度，但在此次的鏡頭問題上，他與其他同樣知名的爆料者間有著明顯的分歧。不過蘋果最後會端出什麼樣的iPhone還是得等到發表會當天才能知曉了。

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