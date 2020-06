LiDAR掃描儀傳僅iPhone 12 Pro Max才有　爆料人士意見分歧

▲目前外界普遍預期,iPhone 12 Pro系列2機款皆將具備LiDAR光學雷達掃描儀。(圖/取自Phone Arena)

記者王曉敏/綜合報導

根據此前爆料人士的說法,蘋果今年下半年推出的系列新機中的高階機款iPhone 12 Pro系列,將配備與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀,不過科技YouTuber「EverythingApplePro」昨(18)日卻在推特指出,蘋果似乎計畫僅在「iPhone 12 Pro Max」中加入LiDAR感測模組,但有部分爆料者卻不贊同該說法。

EverythingApplePro昨日在推特發布一張電腦輔助設計圖,並表示「iPhone 12的設計可能不是我們所想像的那樣」。他指出,6.1吋iPhone 12 Pro有著與iPhone 11 Pro相同的3鏡頭布局,這意味著,該機款可能不像外界預期的搭載LiDAR光學雷達掃描儀。

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41