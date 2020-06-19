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iOS 14翻新Podcasts走向個人化！　新功能於下周WWDC正式揭曉

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▲Podcasts。（圖／Apple官網）

▲蘋果應用程式「Podcasts」將推出更新。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

iOS 14將於週一在WWDC上正式推出，據外媒指出，蘋果還在對Podcasts應用程式進行一些重大更改，有望像Apple Music一樣提供為個人量身訂製的內容。知情人士指出，Apple Music會根據用戶常聽的內容，推薦類型相似的歌曲、歌手和播放列表，而iOS 14的Podcasts將會有類似功能。

新版本中的Podcasts，將會依照演算法了解用戶的收聽喜好，為每個用戶提供更多個人化的服務；而新用戶可以藉由在Podcasts上關注朋友，知道朋友們都在收聽些什麼。

此外，預期iOS 14的Podcasts中將會推出一項新功能，節目創作者可以選擇向聽眾提供獎勵，類似在Apple TV中購買節目時可額外獲得的內容。

據外媒《9TO5Mac》報導，去年Spotify就開始提供線上有聲節目的服務，甚至已投入數百萬美元來獲取原始內容；蘋果試圖透過提升Podcasts，來增加App對用戶的吸引力，提升在線上有聲節目市場的競爭力。

無論如何，下周蘋果將在WWDC 2020上正式發布iOS 14，屆時我們就可以完整的了解Podcasts有哪些內容上的改變。

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