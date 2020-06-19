回歸初代名稱？iOS 14傳將更名「iPhoneOS」

▲賈伯斯於2007年發布首款iPhone時，稱該機款將運行「OS X」，不過iPhone上市後，其作業系統被重新命名為「iPhone OS」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於下周展開，預計將發表iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7等一系列作業系統更新，而稍早知名爆料人士普羅瑟（Jon Prosser）發布一則推文，似乎在暗示蘋果將「iOS」更名，恢復成「iPhone OS」。

普羅瑟發布推文，內容僅有「iPhone OS.」，外媒推測這可能意味著蘋果即將發布的新版iOS將回到最初的名稱「iPhone OS」。iPhone的前三代產品iPhone 2G、iPhone 3G及iPhone 3GS所搭載的作業系統名稱即為「iPhone OS」。

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

事實上，賈伯斯（Steve Jobs）於2007年發布首款iPhone時是說「iPhone運行『OS X』」，但在iPhone發布時，其作業系統被重新命名為「iPhone OS」。隨後蘋果於2010年的WWDC正式宣布將iPhone OS重新命名為「iOS」，為此蘋果還特地從思科（Cisco Systems）手中獲得「IOS」商標權。IOS為思科網際網路作業系統（Internetwork Operating System）的簡稱。

目前尚不清楚蘋果更名iOS的原因，但《PhoneArena》推測，蘋果可能是希望為不同的作業系統採用統一的命名方案，如Mac電腦的macOS、iPad的iPadOS、Apple Watch的watchOS及Apple TV的tvOS。

無論iOS是否改名，綜合此前報導，「iOS 14」應不會是個重大升級，相反的，蘋果將更優先考慮系統的穩定性及性能。不過這也不意味著iOS 14不會搭載新功能，就目前已知消息來看，iOS 14預計將添增離線Siri、iMessage訊息收回、Safari瀏覽器翻譯、AR地圖等令人期待的新功能。

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