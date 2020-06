小手機愛好者有福了！5.4吋iPhone 12機身尺寸傳較新SE「更小」

▲新iPhone SE(左)最令人詬病的就是機身尺寸較初代(右)更大。(圖/記者邱倢芯攝)

記者王曉敏/綜合報導

喜歡小手機的果粉們有福了!科技YouTuber「EverythingApplePro」稍早於推特發布影片顯示,預計於今年下半年推出的5.4吋iPhone 12(暫稱)尺寸將較新一代iPhone SE還小,但螢幕卻會較有Touch ID功能的新iPhone SE更大。

新iPhone SE有著4.7吋螢幕,搭載與當前最新的iPhone 11系列機款相同的晶片,其餘規格與外型設計則與2017年推出的iPhone 8幾乎相同。不過初代iPhone SE的粉絲多少對新iPhone SE有些失望,最主要的原因仍在機身尺寸「太大」。根據科技YouTuber「EverythingApplePro」的說法,iPhone 12系列新機的5.4吋入門機款,機身尺寸預計將較新iPhone SE更小。

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA