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小手機愛好者有福了！5.4吋iPhone 12機身尺寸傳較新SE「更小」

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▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲新iPhone SE（左）最令人詬病的就是機身尺寸較初代（右）更大。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

喜歡小手機的果粉們有福了！科技YouTuber「EverythingApplePro」稍早於推特發布影片顯示，預計於今年下半年推出的5.4吋iPhone 12（暫稱）尺寸將較新一代iPhone SE還小，但螢幕卻會較有Touch ID功能的新iPhone SE更大。

新iPhone SE有著4.7吋螢幕，搭載與當前最新的iPhone 11系列機款相同的晶片，其餘規格與外型設計則與2017年推出的iPhone 8幾乎相同。不過初代iPhone SE的粉絲多少對新iPhone SE有些失望，最主要的原因仍在機身尺寸「太大」。根據科技YouTuber「EverythingApplePro」的說法，iPhone 12系列新機的5.4吋入門機款，機身尺寸預計將較新iPhone SE更小。

雖然5.4吋iPhone 12有著更小的機身，但由於該機款將採用Face ID而非Touch ID，因此螢幕將較4.7吋的新iPhone SE更大，既能迎合初代iPhone SE粉絲們對小手機的喜好，也能滿足該族群對「大螢幕」的需求。

綜合此前報導，預計蘋果將於今年下半年推出的iPhone 12系列將有4機款，分別是5.4吋及6.1吋iPhone 12及6.1吋iPhone 12 Pro及6.7吋iPhone 12 Pro Max。系列機款將全面採用OLED螢幕，搭載最新的A14 Bionic晶片，並支援5G網路。

作為入門款的5.4吋iPhone 12售價將僅649美元（約新台幣1.95萬元），較前代iPhone 11的起售價699美元（約新台幣2.1萬元）更便宜。

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