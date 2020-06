iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

▲iPhone 12外殼模型近期有了更多爆料。(圖/取自PhoneArena)

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果將於秋季發表的 iPhone 12 系列機款,在國外Twitter上再度出現了一組關於 iPhone 12 的新照片, 貼文中顯示了 iPhone 12 系列的所有物理模型和設計圖。從模型中可以看到新機確實如同傳聞使用舊款的稜角邊緣,一直以來對 iPhone 經典設計念念不忘的果粉們應該可以放心了。

這些設計圖和模型通常是由外殼製造商設計的,因此在某些細節上可能與先前報導中的渲染圖不完全相同,例如切口的大小或背面的ToF感測器,但這些並不會影響應有的設計,簡而言之,這些照片中只是外殼製造商的模型草案。

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV