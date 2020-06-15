iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

▲iPhone 12外殼模型近期有了更多爆料。（圖／取自PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將於秋季發表的 iPhone 12 系列機款，在國外Twitter上再度出現了一組關於 iPhone 12 的新照片， 貼文中顯示了 iPhone 12 系列的所有物理模型和設計圖。從模型中可以看到新機確實如同傳聞使用舊款的稜角邊緣，一直以來對 iPhone 經典設計念念不忘的果粉們應該可以放心了。

這些設計圖和模型通常是由外殼製造商設計的，因此在某些細節上可能與先前報導中的渲染圖不完全相同，例如切口的大小或背面的ToF感測器，但這些並不會影響應有的設計，簡而言之，這些照片中只是外殼製造商的模型草案。

今年的 iPad Pro 率先在外型上回歸經典設計，也讓人對預期 iPhone 12 的外型更具有相當高的信心，另外也傳出下周將在WWDC上登場的 iMac 將會展示相同的設計概念，看來蘋果未來要在全系列的產品設計上走回經典復古的路線。

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