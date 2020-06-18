最貼近iPhone 12「海軍藍」實機的渲染圖曝光！　網敲碗：等不及啦！

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）



記者謝仁傑／綜合報導

果粉們要暴動了！外媒《svetapple.sk》根據資訊和過往的概念，設計出獨家渲染圖，外觀滿足 iPhone 12 的傳聞，同時模擬了爆料專家們提出的新色「海軍藍」，十分接近人們對於實機的想像。

據著名的爆料者們表示，iPhone 12 的海軍藍將取代 iPhone 11 的夜幕綠，從渲染圖中可以看到海軍藍的顏色偏暗，卻非常時尚優雅，相當有質感。預期手機背面有可能採用回霧面材質的設計，另外相機的三鏡頭與LiDAR光學掃描儀將採對稱排列，從圖中看來，閃光燈有可能會置於鏡頭組的中央。

▲iPhone 12鏡頭組。（圖／取自svetapple.sk）

在規格方面，iPhone 12 系列應會繼續採用台積電的A14晶片，但會改用高通X55網路模組支援5G，據稱上市時間可能延至11月，不過由於蘋果官方尚未證實任何訊息，仍沒有辦法100％確定這些資訊，但根據先前專家們對於 iPhone 的預料，應該有八九不離十的水準。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

天風國際分析師郭明錤與 Wedbush 分析師 Dan Ives 先後指出，iPhone 12 系列可能不會再附贈 EarPods 有線耳機，預估蘋果將藉此能推動 AirPods 的銷量。

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