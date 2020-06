新iPhone 9月推出！4款5G機亮相　直角方正神似iPhone 4

▲ iPhone 12 Pro。(圖/YouTube/EverythingApplePro)

記者蔡儀潔/綜合外電報導

蘋果將於秋季發表的iPhone 12系列機款,備受各界期待,不過先前有傳言稱,新冠肺炎疫情恐導致5G版iPhone遞延。對此,Wedbush證券分析師艾夫斯(Daniel Ives)認為,iPhone 12系列會在今年9月如期推出,並在10月上市,「這會讓蘋果進入新的超級週期(super loop)。」

艾夫斯指出,iPhone 12系列將會有4種不同的5G機款,可能會有美國和非美國版本,只有某些型號支持mmWave毫米波,而5G iPhone的推出,將在2020年和2021年為蘋果帶來新的「超級週期」。另外蘋果目前9.5億個活躍iPhone用戶中,有3.5億個正處於升級窗口期,某些價格較低的型號可能會促進升級。

▲ 外傳是iPhone 12 模型機。(圖/翻攝自推特)

根據外媒近日報導,網路近來曝光一張疑似iPhone 12 Pro Max保護殼的渲染照,可以看出新一代iPhone機身邊框改為直角方正的設計,頗有致敬iPhone 4的意味,並僅保留兩顆音量大小聲的實體按鍵。

相關消息顯示,iPhone 12標準版有5.4吋、6.1吋2個版本,Super Retina OLED螢幕,內存4GB,提供128GB、256GB兩個存儲容量,鋁合金中框,後置雙鏡頭;iPhone 12 Pro版有6.1吋、6.7吋兩個版本,Super Retina XDR螢幕,內存6GB,存儲分128GB、256GB、512GB三種,不鏽鋼中框,後置3鏡頭+鐳射雷達掃描儀。

