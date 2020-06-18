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新iPhone 9月推出！4款5G機亮相　直角方正神似iPhone 4

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▲▼ iPhone 12 Pro。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

▲ iPhone 12 Pro。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

蘋果將於秋季發表的iPhone 12系列機款，備受各界期待，不過先前有傳言稱，新冠肺炎疫情恐導致5G版iPhone遞延。對此，Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，iPhone 12系列會在今年9月如期推出，並在10月上市，「這會讓蘋果進入新的超級週期（super loop）。」

艾夫斯指出，iPhone 12系列將會有4種不同的5G機款，可能會有美國和非美國版本，只有某些型號支持mmWave毫米波，而5G iPhone的推出，將在2020年和2021年為蘋果帶來新的「超級週期」。另外蘋果目前9.5億個活躍iPhone用戶中，有3.5億個正處於升級窗口期，某些價格較低的型號可能會促進升級。

▲▼ IPHONE 12 。（圖／翻攝自推特）

▲ 外傳是iPhone 12 模型機。（圖／翻攝自推特）

根據外媒近日報導，網路近來曝光一張疑似iPhone 12 Pro Max保護殼的渲染照，可以看出新一代iPhone機身邊框改為直角方正的設計，頗有致敬iPhone 4的意味，並僅保留兩顆音量大小聲的實體按鍵。

相關消息顯示，iPhone 12標準版有5.4吋、6.1吋2個版本，Super Retina OLED螢幕，內存4GB，提供128GB、256GB兩個存儲容量，鋁合金中框，後置雙鏡頭；iPhone 12 Pro版有6.1吋、6.7吋兩個版本，Super Retina XDR螢幕，內存6GB，存儲分128GB、256GB、512GB三種，不鏽鋼中框，後置3鏡頭+鐳射雷達掃描儀。

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