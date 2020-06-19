苗博雅痛批黃健庭出任監察院：這是「小偷當警察局長」

▲總統提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，藍綠雙方都發出反對意見。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文提名國民黨籍的前台東縣長黃健庭，出任監察院副院長，在藍綠各方都傳出反對的意見，不僅國民黨祭出停權處分，民進黨的立委也以美麗灣案等案件，質疑黃健庭操守。對此台北市議員苗博雅更在臉書發文痛批，「這是小偷當警察局長的邏輯」。

苗博雅表示，為長遠的台灣前途，監察院副院長提名案必須踩剎車，黃健庭非常明顯不適任監察院副院長，黃健庭於擔任立委期間，曾涉及藥商回扣案，最後經法院判決有罪（商業會計法的財報不實罪，以及稅捐稽徵法的幫助逃漏稅）。

▲苗博雅痛批，黃健庭出任監察院，是小偷當警察局長。（圖／記者李毓康攝）



苗博雅痛批，不廉潔的人，擔任監察院副院長，負責監督全國公務員，這是小偷當警察局長的邏輯，如何服眾？

苗博雅說，美麗灣案，本該是監察院最該出手，追查到底的案件。結果現在當事人竟然被提名監察院副院長，黃健庭當監察院副院長，類似美麗灣案的案件，還要不要查？能怎麼查？

苗博雅認為，可以接受總統要營造監察院「跨黨派」的形象，所以邀請藍營的人出任副院長，但藍營人這麼多，為何偏要一個法院認證操守有問題的人？

苗博雅在最後喊話蔡英文，「以台灣為念的領導者，都應該及時對黃健庭任命案踩下煞車」。

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