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監院副院長提名「國民黨不可能祝福」　柯建銘：考驗黃健庭的政治智慧

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▲▼立委柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府原本預計在19日下午公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，監察院副院長人選傳出由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任，結果遭到藍綠營砲火攻擊，總統府臨時取消記者會，黃健庭本人則於下午3時30在立法院召開記者會親上火線回應。民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪時表示，人事案的爭議考驗的是黃健庭的政治智慧，「再看一下就知道」。

立法院預計在6月下旬召開臨時會，將處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會（NCC）等3項人事同意權案，以及《農田水利法》、《國民參審法》等2項法案。柯建銘日前受訪時表示，民進黨團主張在端午節假期後的29日召開臨時會，大約需歷時3至4周。

總統府原規劃於19日下午公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼人權委員會主任委員，監察院副院長則將由國民黨籍的黃健庭出任。不過，黃健庭因曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議造成「藍綠都不挺」，總統府也緊急取消記者會。

隨後，黃健庭下午緊急在立法院召開記者會，他表示，如果自己的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼寧可退出，因為自己之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，過去的歷練可以繼續為國家所用，若不能達成這樣的目的，就失去了意義。

▲▼黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台東縣長黃健庭於立法院召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘晚間受訪時表示，在人事案爭議發酵以後，黃健庭主動找上他希望能夠出面說明，因此就代為借用了立法院的會議室。柯建銘說，今天是一場突發性的事件，引起這麼大的反彈也是始料未及，也呼籲黃健庭要一關一關來。

柯建銘認為，人事案的爭議考驗的是黃健庭的政治智慧，要有很大的政治判斷，「球當然不只在國民黨身上，也在他自己身上」，自己沒有辦法替黃健庭說話，所以就讓他自己說明後續的發展，是比較順利的處理方式。

不過外界也好奇，監察院人事名單歷經爭議後，是否有異動的可能性，甚至延後立法院臨時會的時程。對此，柯建銘僅表示「再看一下」，民進黨團有自己的想法，不過一切都依照程序進行。

柯建銘說，黃健庭不是想法很極端的人，在被總統府徵詢後當然有考慮過，過程他自己最清楚，「他自己可能也沒想會演變成這種情況」。不過柯建銘也說，國民黨不可能祝福黃健庭，還是要考驗黃健庭自己的政治智慧。

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