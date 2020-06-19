提名黃健庭任監院副院長　林淑芬質疑資格：他護航財團踐踏法律

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨籍的前台東縣長黃健庭有望被提名出任監察院副院長，民進黨立委林淑芬18日晚間在臉書PO文抨擊，直指不應該讓曾因貪汙被判刑後來更審無罪的人擔任副院長，「如果真的是這個人，他有資格當監察院副院長去監察所有的公務體系嗎？」

▲黃健庭。（圖／記者李毓康攝）

林淑芬在PO文中提到，不論是藍還是綠，監察院畢竟是要彈劾糾正公務機關和公務員的，假如副院長曾因貪汙被判刑後來更審無罪，接著又協助逃漏稅被判刑，甚至為了護航財團和美麗灣飯店，「踐踏原住民和海岸環境，踐踏法律罔顧程序，最後還被最高行政法院判決證明行政違法。如果真的是這個人，他有資格當監察院副院長去監察所有的公務體系嗎？不可思議。有這種會利用職務圖利他人、圖利財團的御史大夫？」

時代力量黨團總召邱顯智也在臉書PO文暗諷，聽聞黃健庭有可能接任監察院副院長，於是Google了一下，發現關鍵字與回扣、反同、美麗灣、補選有關，跟監察、彈劾、糾舉沒什麼關係，甚至有些「衝突」，讓人感到不解，又似乎懂了些什麼。

▲林淑芬質疑黃健庭擔任監察院副院長的資格。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）

雖然監察院副院長一事各界正反意見聲音不斷，但國民黨考紀會主委葉慶元指出，假如黃健庭有先向黨中央報備並獲得核准，提名一事就沒有黨紀問題，如果沒有，將會要求黃向黨中央說明。而國民黨文傳會主委王育敏隨後表示，此做法已違反黨紀，將送考紀會盡快議處。

據了解，第六屆監察委員提名將在19日下午3時，由提名審薦小組召集人、前副總統陳建仁正式公布。雖然總統府方面說明，總統蔡英文是以超越黨派來思考，提名範圍涵蓋多元人權領域代表，但提出的名單是否能讓各界信服，仍有待考驗。

▼邱顯智臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）