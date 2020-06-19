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「監委9人名單」出爐！　總統府：蔡英文以超越黨派為思考

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▲民進黨中常會，主席蔡英文徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文提名監委名單出爐。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

總統府今天表示，總統蔡英文提名監委以超越黨派為思考，涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量，第一屆國家人權委員會將成立，總統提名涵蓋多元人權領域代表，為民主人權打拚。

總統府發言人張惇涵晚間表示，第六屆監察委員提名將於明（19）日下午3時，由提名審薦小組召集人、前副總統陳建仁正式對外公布。

他進一步說，總統提名監察委員人事，是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量；尤其是第一屆國家人權委員會即將成立，總統將提名涵蓋多元人權領域的代表，攜手為民主人權打拚，共同為台灣未來打拚。

▲高雄韓國瑜選前之夜，前台東縣長黃健庭助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨前台東縣長黃健庭也在名單中。（資料照／記者林敬旻攝）

總統府明天將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

監察院副院長晚間傳出將由國民黨前台東縣長黃健庭出任，知情人士晚間表示，黃健庭的出線原因應是在於他卓越的地方治理成績，以及政治上的多元代表性，同時也是連續好幾屆五顆星縣長。

知情人士表示，過去歷任總統在監察委員提名都有不同政黨人士，提名在野黨人士所在多有，總統這次提名監委提名原則除了審酌國際人權公約、性別比例，更是超越黨派，希望降低朝野之間對立的緊張氣氛。

據了解，總統這次提名，除了黃健庭等幾位具國民黨背景的人士外，還包括具有時代力量背景、台灣團結聯盟等不同背景的人士將出任新一屆監委，在野黨憂心民進黨會整碗捧去、一黨獨大並不存在。

目前傳出監委名單包括台聯、台教會長賴振昌、具時代力量背景的醫師林郁容、前台北市副院長陳景峻等人，但均未獲證實。

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