快訊／藍綠齊轟蔡英文提名黃健庭　總統府取消監察院人事記者會

記者蔣婕妤／台北報導

總統府原定19日下午舉辦記者會，公佈監察院正副院長人事。不過，其中黃健庭原定接任副院長卻爭議不斷，總統府緊急發出通知取消記者會。

總統府原定下午3時召開記者會，正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭。黃健庭因為曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議，甚至是「藍綠不挺」，對此，總統府也在稍早發出通知，緊急取消記者會，人事案生變。





▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

●國民黨：「開除黨籍」是主流意見。

面對國民黨籍的黃健庭被傳出擔任監察院副院長，違反了國民黨黨章第2條第7項，若未經國民黨同意，擅自接受非國民黨執政政府延攬為政務官規定。

林為洲19日受訪時表示，國民黨內很多人聽到黃健庭要出任監察院副院長時，「我們都很驚訝」，包括黨主席江啟臣也是事後才被告知，而按照國民黨章規定，沒有事先取得黨中央的同意而擔任他黨政務官，需要送交考紀會處分，可能是停權或者開除黨籍，「看起來朝開除黨籍的方向是主流意見」。

●民進黨：背景有爭議，並非合適人選。

藍營反對聲浪主要在黨籍問題，而綠營則將重點擺在黃健庭過去的背景。民進黨副祕書長林飛帆19日透過臉書表態，他不同意這項人事案。

林飛帆認為，從黃健庭過去的爭議紀錄，到人權政策價值態度來看，都不認為是合適的人選。雖然自己並非立法委員對監察委員名單有同意權，但作為執政團隊的一員，希望高層再三思，也相信高層願意聽取各種不同意見。

關於黃健庭的背景，他曾經於擔任立委期間，涉嫌向藥商收取回扣， 2008年遭台中地檢署依貪污罪起訴求刑10年。且民進黨6年前還在臉書上砲轟國民黨「貪污，不換嗎？」

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▼前台東縣長黃健庭。（資料圖／記者林敬旻攝）