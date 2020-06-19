　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／藍綠齊轟蔡英文提名黃健庭　總統府取消監察院人事記者會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

總統府原定19日下午舉辦記者會，公佈監察院正副院長人事。不過，其中黃健庭原定接任副院長卻爭議不斷，總統府緊急發出通知取消記者會。

總統府原定下午3時召開記者會，正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭。黃健庭因為曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議，甚至是「藍綠不挺」，對此，總統府也在稍早發出通知，緊急取消記者會，人事案生變。

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

●國民黨：「開除黨籍」是主流意見。

面對國民黨籍的黃健庭被傳出擔任監察院副院長，違反了國民黨黨章第2條第7項，若未經國民黨同意，擅自接受非國民黨執政政府延攬為政務官規定。

林為洲19日受訪時表示，國民黨內很多人聽到黃健庭要出任監察院副院長時，「我們都很驚訝」，包括黨主席江啟臣也是事後才被告知，而按照國民黨章規定，沒有事先取得黨中央的同意而擔任他黨政務官，需要送交考紀會處分，可能是停權或者開除黨籍，「看起來朝開除黨籍的方向是主流意見」。

●民進黨：背景有爭議，並非合適人選。

藍營反對聲浪主要在黨籍問題，而綠營則將重點擺在黃健庭過去的背景。民進黨副祕書長林飛帆19日透過臉書表態，他不同意這項人事案。

林飛帆認為，從黃健庭過去的爭議紀錄，到人權政策價值態度來看，都不認為是合適的人選。雖然自己並非立法委員對監察委員名單有同意權，但作為執政團隊的一員，希望高層再三思，也相信高層願意聽取各種不同意見。

關於黃健庭的背景，他曾經於擔任立委期間，涉嫌向藥商收取回扣， 2008年遭台中地檢署依貪污罪起訴求刑10年。且民進黨6年前還在臉書上砲轟國民黨「貪污，不換嗎？」

其他人也看了這些...

民進黨立委齊轟黃健庭人事案　「總統府很難說服支持者」
林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」　國民黨團不可能同意
蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

黃健庭接任監察院副院長　遭國民黨停權處分
邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人
「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」　葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

振興一下我們的美麗

▼前台東縣長黃健庭。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲高雄韓國瑜選前之夜，前台東縣長黃健庭助講。（圖／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
林采緹墾丁解放「背心包不住F半球」床照連發！掌鏡人身分曝..
連勝文怒了！轟藍營不分區立委：要這些人幹什麼，回家養魚吧
被「哥哥也是叔叔」性侵！17歲少女揭「澳40人亂倫交配家庭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監察院副院長人事生變　黃健庭15:30親上火線回應

國民黨兩岸新論述挨批「小綠」　江啟臣罕見動怒：我們是正藍

李正皓：反對黃健庭當監察院副院長的人是政黨惡鬥最醜陋的風景線

賴品妤反對黃健庭人事案　憂破壞綠營形象「傷害人民對政府信任」

YouBike1.0、2.0不相容　議員質疑圖利要求柯文哲重新招標

國民黨組織改革杜絕「萬年中常委」　黨代表員額大砍494席

快訊／藍綠齊轟蔡英文提名黃健庭　總統府取消監察院人事記者會

罷免黃捷連署宣布破2萬份！　鳳山清「捷」隊下一步計畫曝光

高虹安稱「罷免王浩宇民眾黨不缺席」　柯文哲：她個人意見

林昶佐：黃健庭曾反對同婚、護航財團　看不出監察院副院長高度

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

監察院副院長人事生變　黃健庭15:30親上火線回應

國民黨兩岸新論述挨批「小綠」　江啟臣罕見動怒：我們是正藍

李正皓：反對黃健庭當監察院副院長的人是政黨惡鬥最醜陋的風景線

賴品妤反對黃健庭人事案　憂破壞綠營形象「傷害人民對政府信任」

YouBike1.0、2.0不相容　議員質疑圖利要求柯文哲重新招標

國民黨組織改革杜絕「萬年中常委」　黨代表員額大砍494席

快訊／藍綠齊轟蔡英文提名黃健庭　總統府取消監察院人事記者會

罷免黃捷連署宣布破2萬份！　鳳山清「捷」隊下一步計畫曝光

高虹安稱「罷免王浩宇民眾黨不缺席」　柯文哲：她個人意見

林昶佐：黃健庭曾反對同婚、護航財團　看不出監察院副院長高度

台指期長15點　分析師：維持高檔震盪、連假前要注意波動

天貓、京東618成交額創新高！帶動快遞業務量飆升48.66％

SBL／4年長約只為「穩定」　蔣淯安喊話：助台啤再奪冠

健保會審TAVI遇「醫材風波」　付費者、消費者代表支持訂上限

監察院副院長人事生變　黃健庭15:30親上火線回應

後疫時間促進消費！雲林火鍋店找來辣妹　「穿比基尼」送餐

「最美小三」韓素希可辣可仙！全靠唇膏撐起完美氣場

猛毒女2胎報到！　希斯萊傑14歲女兒升格當姊姊

國民黨兩岸新論述挨批「小綠」　江啟臣罕見動怒：我們是正藍

李正皓：反對黃健庭當監察院副院長的人是政黨惡鬥最醜陋的風景線

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

黃健庭被提名監院副院長　國民黨：違反黨紀處分

提名監委超越黨派！總統府回應了

吳宗憲準女婿照片曝光　29歲就當CEO

快訊／總統府取消監察院人事記者會

快訊／黃健庭接任監察院副院長　國民黨火速停權處分

連勝文砲轟國民黨不分區立委　只想滿足個人野心「不做事就回家養魚去」

獨／國民黨「拒絕一國兩制」　新論述9方向曝光

陳其邁踩「韓國瑜夜宿點」！攤商急提這件事陳情

黃健庭出走「3殺國民黨」恐掀起跳船潮　江啟臣回應了

黃健庭監院副院長？林淑芬：他護航財團踐踏法律

蔡正元批國民黨　「老化、無用」　

韓家軍爭取補選市長　楊秋興這樣說！

更多熱門

相關新聞

高醫院長卸任後下一步…傳藍營鎖定他「出戰市長補選」

高醫院長卸任後下一步…傳藍營鎖定他「出戰市長補選」

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒將於8月1日卸任，外傳他可能是藍營在高雄市長補選一戰的黑馬。對此，侯明鋒19日上午也召開記者會說明，「以病人為重」，至於政壇相關問題，他則是不願直球回應，一概表示，「假設性問題，我不回答。」

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

台灣基進：全力支持陳其邁！

台灣基進：全力支持陳其邁！

陳其邁踩「韓國瑜夜宿點」！攤商急提這件事陳情

陳其邁踩「韓國瑜夜宿點」！攤商急提這件事陳情

陳其邁掃街與「賣菜郎」較勁！記取2018敗選教訓

陳其邁掃街與「賣菜郎」較勁！記取2018敗選教訓

關鍵字：

陳其邁高雄市長補選

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

吳宗憲二女兒精通6國語「4小孩她最聰明」　點頭嫁朱立倫外甥曝：家裡充滿愛

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面