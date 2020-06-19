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譚兵讀武／核輻射引爆生物變異？　解密「死亡之海」羅布泊的恐怖傳說

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 記者曾俊豪／台北報導

北韓16日突襲炸毀開城工業區的兩韓聯合辦公室，加上瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布數據，北韓擁有的核彈數量比去年多，東北亞可說又陷入緊張局勢。事實上，中國大陸已故領導人毛澤東當年決定發展核武後，核實力已是年年增加，甚至讓核試地「新疆羅布泊」出現各種神秘傳說，6月19日中午12時30分，《譚兵讀武》第8集為您揭開羅布泊傳說的真實面貌。

在上集探討中國發展核武的前因後，軍事歷史YouTuber老譚這一集聚焦新疆「死亡之海」羅布泊的故事。他表示，核武試驗場最先選中敦煌，由於當地有莫高窟遺跡，擔心未來試爆氫彈會造成破壞，才移到羅布泊試爆。

▲▼譚兵讀武EP9解密「死亡之海」羅布泊的恐怖傳說。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲譚兵讀武EP9解密「死亡之海」羅布泊的恐怖傳說。（圖／翻攝譚兵讀武）

不過，老譚提到，核試基地換成羅布泊之後，衍生很多故事，許多都與當時的時代背景，也就是國民黨殘軍有關，「最有名的就是試爆前三天，在準備試爆的中心點發現一批約200人的『國民政府殘軍』，也就是西北「馬家軍」的殘餘部隊。」

他表示，解放軍副總參謀長張愛萍上將在試爆前接獲偵察兵回報，發現這支「雜色隊伍」，最終派來接應的直升機和汽車，才把國民政府殘軍跟偵察兵接走，「只不過，《中國核武器試驗紀實》這本書提到，後來有人問了張愛萍到底有沒有這段故事？他回說，『誰見過土匪？哪來的土匪？胡說八道，胡亂編造！』」

羅布泊的神秘色彩，除了國民黨殘軍之外，還有「小河公主」、「食人巨蜥」，甚至古龍小說《武林外史》也把樓蘭古國設為故事發生地，這些都讓羅布泊的神秘指數直線上升。6月19日中午12時30分，《譚兵讀武》第8集為您揭開這些傳說的真實面貌。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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