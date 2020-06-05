　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「茶」勤啦啦隊銷魂舞姿　網友驚呼：這畫面太美忍不住一起動吃動了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

▲由小鹿（左起）、籃籃、苡萱組成的「動吃女孩」一起來跟雙脂專家Ricky學習輕鬆動、健康吃，告別掰掰袖！（圖／翻攝自YouTube，下同）

消費中心／綜合報導

熱辣辣的豔陽宣告著夏天來啦！女孩們紛紛動起來，想要展現自己最美的巴底，但好身材是需要努力的，啦啦隊女孩籃籃、苡萱、小鹿，近期就為了迎接夏天，來到黑松茶花動吃教室學習「動吃」撇步，但雙脂專家Ricky的高強度課表竟然讓女孩們累到「走光」？！

▲夏天到了，讓雙脂專家Ricky教你健康動吃動！（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／業者提供）

女孩們的夏日困擾，不外乎就是想要盡情滿足口腹之慾，但又不想「掰掰袖」出來見人，苡萱馬上舉手發問：「想要維持身材，又想要吃東西，怎麼辦？」今天雙脂專家Ricky就要來教教天下女孩們，在家裡也能開心吃、輕鬆動的食譜「高纖雞柳堡佐手臂肌力」，從揉麵團開始就自己動手做，邊做料理邊雕塑曲線，高營養、低負擔的高纖雞柳堡，就算整顆吃完也不會太罪惡，根本是女孩們的夏日救星。

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／業者提供）

要維持健康的身體跟完美的體態，不只要動更要吃，小鹿說自己有些朋友運動完怕胖所以不吃東西，雙脂專家Ricky馬上說「母湯阿～～」，要擺脫ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的掰掰袖就要用對方法，運動完身體需要好的碳水化合物，補充營養之餘更能促進肌肉生長。Ricky針對女孩們設計了一套四步驟在家瘦手臂運動，只要準備好黑松茶花綠茶就可以開始囉！

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

第一招要訓練的是前臂，右手握著一瓶黑松茶花綠茶，左手掌放在腋下抵住，利用手腕的部分去訓練前臂，才做幾下女孩們就超！有！感！甚至雙脂專家還教大家可以透過日常生活做料理打蛋時訓練，來增加手臂線條，還不快一起動～起～來～

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

第二招訓練肱二頭肌，雙脂專家Ricky帶領女孩們做暖身動作，先將肩胛骨向下向後放，沒想到這個動作太像要找人吵架，還讓苡萱一不小心暴怒出手反擊揍了雙脂專家一拳，對著叫囂：「啊謀哩咩安怎！」。

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

第三招訓練前三角肌，一手拿兩瓶黑松茶花綠茶向前舉起雙手，才舉沒幾下女孩們就哇哇大叫、快不行了，紛紛把手上的黑松茶花綠茶拿給Ricky，讓Ricky大喊吃不消，趕緊進入下一個動作，我們下一位～～

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

第四招利用肩推訓練三角肌，Ricky說三角肌訓練可以讓身形變成倒三角形，看起來會身形更好，一手拿一瓶黑松茶花，雙手平舉後往上推到底，這個動作不只讓動吃女孩們職業病發作，開始跳起啦啦隊，青春又有活力，不過一下女孩們全都累到走光，索性直接走出畫面啦！

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

最後帶大家來動作回顧，Ricky建議每個動作15～20下為一組，每天做3～5組，簡單四步驟長時間訓練就能有效「跟掰掰袖說掰掰，肌肉長出來！」

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

做完運動後準備品嚐剛剛完成的高纖雞柳堡，自己做的漢堡皮Q彈美味，Ricky的食譜也讓苡萱大讚：「好清爽喔！」Ricky更表示：「如果想要開心吃又兼顧身材，動吃之後配上一瓶擁有國家健康食品双認證，有助調節血脂、不易形成體脂肪的黑松茶花綠茶，告別掰掰袖。」

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼黑松茶花,雙脂專家,動吃教室,運動,肌肉。（圖／翻攝自影片）

有正確的飲食觀念加上適當運動，再配上黑松茶花，就可以放心享受美食，跟著雙脂專家Ricky一起動吃起來，持之以恆你也能成為今夏路上最美的風景，不再讓你的問題雙脂卡芝麻（韓文：別走）！

▲▼黑松茶花綠茶產品情境。（圖／記者周宸亘攝）

變身鮮肉秘訣點這裡：https://lihi1.cc/FNxMG

黑松茶花粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongCamellia/

ET快訊
快訊／千萬BMW超跑北宜高速撞護欄　車頭撞爛成V字型..駕駛
17歲少女懷孕產女..陸母氣炸：孩子父親是誰？她竟淚吐「一長
南下墾丁突停路中！「8男女亂舞狂歡」車全堵　超扯影片曝光網罵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

維密超模公開「減脂飲食6秘訣」　1個月−5kg瘦回S形纖腰好身材

今下午3時起網購開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩上架千盒限量賣

集點換購玻璃保鮮盒連環自爆⋯民眾見血籲下架　全聯：使用過也可以退

躲酒靠這招！職場社畜必備「無酒精飲料」　開會、下午茶隨時都能Free一下

運動實測超有感！UA ISO-CHILL涼感衣根本夏日爆汗救星！

「茶」勤啦啦隊銷魂舞姿　網友驚呼：這畫面太美忍不住一起動吃動了

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

瑞穗鮮乳雪糕香濃回歸！網友激動揪買爆　7-11古早味冰棒清涼4風味喚童年回憶

藝術史上的幾何演繹　方圓設計家居向時代致敬

網購第二波中衛口罩6/5開賣新增2色　「麥迪康」參戰一次可買40盒

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

今下午3時起網購開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩上架千盒限量賣

集點換購玻璃保鮮盒連環自爆⋯民眾見血籲下架　全聯：使用過也可以退

躲酒靠這招！職場社畜必備「無酒精飲料」　開會、下午茶隨時都能Free一下

運動實測超有感！UA ISO-CHILL涼感衣根本夏日爆汗救星！

「茶」勤啦啦隊銷魂舞姿　網友驚呼：這畫面太美忍不住一起動吃動了

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

瑞穗鮮乳雪糕香濃回歸！網友激動揪買爆　7-11古早味冰棒清涼4風味喚童年回憶

藝術史上的幾何演繹　方圓設計家居向時代致敬

網購第二波中衛口罩6/5開賣新增2色　「麥迪康」參戰一次可買40盒

「大折Co」來了！人氣商品百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

《玩很大》來賓驚見「校草級男神」！　曾文水庫錄外景…一整排全是高顏值藝人

中職／洪一中執教900勝M2　郭嚴文千安差3支

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車前進蘭嶼、綠島免費服務

花蓮視訊賣農產！外貿協會與花蓮農友視訊座談　輔導視訊行銷

花蓮水稻不稔實吉安也淪陷！繼4鄉鎮之後被列災害救助

罷韓投票倒數一天！民進黨立委分進合擊　陸海空齊發最後催票

搶搭振興潮「Gogoro再加碼6000購車金」！首年騎到飽只要499元

武漢最後3名新冠患者出院！　鍾南山：數據公開透明「就是這麼低」

消費熱門新聞

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

他秀發票曝中衛口罩「年前價格」！網嘆：差好多

網購公布第二波口罩開賣時間

全聯口罩組一片4元！民眾想單買

6/7大解封！好市多維持1卡2人入場

好市多開賣中衛彩色口罩！一上架就完售

康是美今起開放100萬片醫療口罩預購

網購中衛口罩10分鐘內賣光　還有4平台可以搶

天仁茗茶「﻿913茶王」變身冰淇淋了！

CoCo百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

輕鬆動健康吃　女孩的夏日救星

熱炸！7-11獨賣瑞穗鮮乳雪糕消暑

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

金牌TAIWAN罐藏巧思太欠買

更多熱門

相關新聞

90歲翁獨走5公里　體力驚人忘了回家路

90歲翁獨走5公里　體力驚人忘了回家路

屏東市一名年約90歲吳姓老翁，清晨獨自外出運動，卻迷失方向，警方趕到以警用小電腦查出他的地址後，攙扶老翁座上巡邏車，護送他返家。

光做2週超有感！辣媽曝「4分鐘速瘦操」腿、腰有救了

光做2週超有感！辣媽曝「4分鐘速瘦操」腿、腰有救了

集集網球場邀球友提供翻修意見

集集網球場邀球友提供翻修意見

「餓肚子」運動恐有生命危險！營養師曝消耗熱量3關鍵

「餓肚子」運動恐有生命危險！營養師曝消耗熱量3關鍵

肥胖體內易有「痰濕」！中醫曝胖胖分3種

肥胖體內易有「痰濕」！中醫曝胖胖分3種

關鍵字：

黑松茶花雙脂專家動吃教室運動肌肉

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面