「茶」勤啦啦隊銷魂舞姿　網友驚呼：這畫面太美忍不住一起動吃動了





▲由小鹿（左起）、籃籃、苡萱組成的「動吃女孩」一起來跟雙脂專家Ricky學習輕鬆動、健康吃，告別掰掰袖！（圖／翻攝自YouTube，下同）

消費中心／綜合報導

熱辣辣的豔陽宣告著夏天來啦！女孩們紛紛動起來，想要展現自己最美的巴底，但好身材是需要努力的，啦啦隊女孩籃籃、苡萱、小鹿，近期就為了迎接夏天，來到黑松茶花動吃教室學習「動吃」撇步，但雙脂專家Ricky的高強度課表竟然讓女孩們累到「走光」？！

▲夏天到了，讓雙脂專家Ricky教你健康動吃動！（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



女孩們的夏日困擾，不外乎就是想要盡情滿足口腹之慾，但又不想「掰掰袖」出來見人，苡萱馬上舉手發問：「想要維持身材，又想要吃東西，怎麼辦？」今天雙脂專家Ricky就要來教教天下女孩們，在家裡也能開心吃、輕鬆動的食譜「高纖雞柳堡佐手臂肌力」，從揉麵團開始就自己動手做，邊做料理邊雕塑曲線，高營養、低負擔的高纖雞柳堡，就算整顆吃完也不會太罪惡，根本是女孩們的夏日救星。

要維持健康的身體跟完美的體態，不只要動更要吃，小鹿說自己有些朋友運動完怕胖所以不吃東西，雙脂專家Ricky馬上說「母湯阿～～」，要擺脫ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的掰掰袖就要用對方法，運動完身體需要好的碳水化合物，補充營養之餘更能促進肌肉生長。Ricky針對女孩們設計了一套四步驟在家瘦手臂運動，只要準備好黑松茶花綠茶就可以開始囉！

第一招要訓練的是前臂，右手握著一瓶黑松茶花綠茶，左手掌放在腋下抵住，利用手腕的部分去訓練前臂，才做幾下女孩們就超！有！感！甚至雙脂專家還教大家可以透過日常生活做料理打蛋時訓練，來增加手臂線條，還不快一起動～起～來～

第二招訓練肱二頭肌，雙脂專家Ricky帶領女孩們做暖身動作，先將肩胛骨向下向後放，沒想到這個動作太像要找人吵架，還讓苡萱一不小心暴怒出手反擊揍了雙脂專家一拳，對著叫囂：「啊謀哩咩安怎！」。

第三招訓練前三角肌，一手拿兩瓶黑松茶花綠茶向前舉起雙手，才舉沒幾下女孩們就哇哇大叫、快不行了，紛紛把手上的黑松茶花綠茶拿給Ricky，讓Ricky大喊吃不消，趕緊進入下一個動作，我們下一位～～

第四招利用肩推訓練三角肌，Ricky說三角肌訓練可以讓身形變成倒三角形，看起來會身形更好，一手拿一瓶黑松茶花，雙手平舉後往上推到底，這個動作不只讓動吃女孩們職業病發作，開始跳起啦啦隊，青春又有活力，不過一下女孩們全都累到走光，索性直接走出畫面啦！

最後帶大家來動作回顧，Ricky建議每個動作15～20下為一組，每天做3～5組，簡單四步驟長時間訓練就能有效「跟掰掰袖說掰掰，肌肉長出來！」

做完運動後準備品嚐剛剛完成的高纖雞柳堡，自己做的漢堡皮Q彈美味，Ricky的食譜也讓苡萱大讚：「好清爽喔！」Ricky更表示：「如果想要開心吃又兼顧身材，動吃之後配上一瓶擁有國家健康食品双認證，有助調節血脂、不易形成體脂肪的黑松茶花綠茶，告別掰掰袖。」

有正確的飲食觀念加上適當運動，再配上黑松茶花，就可以放心享受美食，跟著雙脂專家Ricky一起動吃起來，持之以恆你也能成為今夏路上最美的風景，不再讓你的問題雙脂卡芝麻（韓文：別走）！

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