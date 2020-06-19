他在香港某證券上班　47歲女「網戀兩年」要匯錢去投資

▲又見跨國網戀詐騙 中埔警民聯手阻詐 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局三和派出所警員林益生、賴靜儀日前接獲中埔鄉京城銀行行員電話告知在京城銀行內，有1名47歲李姓女子想匯款至國外銀行帳戶，種種跡象疑似遭到詐騙，林、賴2員立即到場並上前向李女關懷了解，確認李女正在遭受詐騙集團成員詐騙，林、賴2員立即介入，李女因而免於遭詐騙。

經查李女稱欲匯款新台幣7萬元至香港余姓友人作為投資用，林員查看受款人為公司名稱，非余男所有，而李女支吾其詞，也對該公司並不熟悉，但又堅決要匯款給對方；林員又再詢問李女與余男如何認識，李女稱與余男在網路上認識並交往2年，余男目前在香港某家證券公司上班，余男稱趁這次香港股災影響，可以幫忙投資理財。林員懷疑為愛情詐騙，故查詢並致電該證劵公司，該公司表示並未有余男此一員工，林員更加確定李女遇到愛情詐騙。

林員續問李女有無與余男見過面，李女才實話稱從未與余男見過面，日前皆以網路方式聊天交往，林員即告知李女為百分之百是網戀詐騙，事實上對方根本不會露面，李女聽到林員解釋分析後終於冷靜思考下來，並恍然大悟遭到詐騙，否則帳戶內的存款就遭詐騙光，幸好當班銀行行員感覺有異報警請求協助，成功阻詐新台幣7萬元，非常感謝警方與銀行行員的積極協助得以保住存款。

中埔警分局表示「警方有針對詐騙手法彙整出來，假如是網路交友(帥哥型男友)，沒有見過面的請你匯款，就是俗稱典型的『奈及利亞419』詐騙手法，假稱洋富帥以愛情為餌行騙單身熟女。」李女原本仍不相信警方說法，還一直抱怨警方太雞婆，但在警方秉持「雞婆心」不厭其煩的向李女持續說明後，保住了渠該新台幣7萬，對於警方的「雞婆心」表達萬分感激。

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