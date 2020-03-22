2女大生「誤信導航」...迷路受困無人山區　警民開小貨車護送下山

▲葉郭兩位剛畢業大學生因誤信導航卻迷路，所幸當地警方及民防人員到場救援。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

葉、郭2女為大學同學，畢業後相約至嘉義縣中埔鄉台3線阿婆彎及中崙溫泉遊玩，因不熟路況誤信導航，以為鄰近農路銜接台3線可抄近路，不料該農路並沒有銜接台3線道路中斷，且沿路佈滿青苔、落石及陡坡路況相當危險又無人煙，葉女騎乘機車心情一緊張，導致車輪不慎卡在山溝裡，但2女合力仍然無法將車子抬起來，只好報警請求協助。

▲當地農路狹隘。（圖／中埔分局提供）

中埔分局同仁所所長沈琮閔、警員王宏升21日16時20分許獲報有人於中埔鄉台3線309公里處，迷路加上騎乘的普通重機車掉進山溝裡，沈、王2員立即與報案人葉女其友人郭女電話聯絡，但葉、郭2女只知道從台3線阿婆彎下來沒多久要抄近路至中崙溫泉就迷路。

▲警方幫助兩人拉出車輪卡水溝的機車。（圖／中埔分局提供）

所幸，員警立即通知熟悉當地山區地勢的民防小隊長劉信武，駕駛自小貨車協助前往搜救，經員警電話聯絡安撫2女緊張情緒並比對她們的行駛軌跡後，才知道原來葉、郭2女因為要抄近路，由台3線309公里處路旁左轉農路下山因而迷途受困。於18時許順利平安尋獲2女，幸2女除遭受驚嚇外，均無大礙，員警協助將機車推上道路，因農路上佈滿青苔及落石路況不佳相當危險，故先由員警騎乘至台3線上，再交由葉、郭2女騎乘返家。葉、郭2女感謝警方能迅速找到她們並協助脫困順利返家，也感謝警方為民服務的熱忱及協助。

▲當地民防隊長協助用小貨車將兩人載下山。（圖／中埔分局提供）

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