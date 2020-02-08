　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不見老媽著急欲報警　警就通知人在派出所…既驚又喜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣里港警分局三和派出所警員廖子翔機警帶回老嫗回派出所，連絡家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局三和派出所警員廖子翔機警帶回老嫗回派出所，連絡家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣饒姓縣民找到母親，原來她竟在砂石車往來密集的近道路中央，被機警的里港警分局發現，趕緊帶回派出所奉茶，連絡他接回，讓他又驚又喜，感激不已。

里港警分局三和派出所警員廖子翔日前擔服14-16時巡邏勤務時，於14時20分行經江南巷時，發現一名老婦人獨自在道路徘徊且時而走靠近路中央，由該路段為砂石車通行必經道路，極有可能危及老婦生命身體安全，廖員趕緊下車將其帶至路邊並詢問其住處及欲往何處。

不料，老婦講不清楚，有些許失智情形，當下無法得知老婦住處及家人聯繫資料，便先將老婦載回派出所休息並提供茶水供其飲用，隨後即透過警用M-POLICE的臉部辨識系統查詢得知該老婦人的饒的兒子聯絡資料，並通知其前來接送母親返家休息。

他趕緊到派出所，並表示自己下午遍尋不著母親正想到派出所報警時，就接到員警電話稱母親現在人平安在派出所休息，讓他又驚又喜，便趕緊至派出所接母親。

分局長楊龍祥表示，由於里港地區常見大型砂石車輛來往，行走於道路的潛在危險性高，因此除了員警同仁機警的巡邏外，若民眾有發現類似行動不便的高齡人士於道路徘徊，或有體力不支的情形，請務必立即於警方聯繫，由警方第一時間到場處理，才能將危機降到最低，並對廖員積極主動為民服務精神，深表讚許。

►周末超殺快閃電

ET快訊
LIVE／寶瓶星號靠岸返抵基隆港！防疫人員登船檢疫
首批武漢台商又1人發燒38.2度送醫！共6人住院、3人待驗
陸網質疑「大陸有瘟疫，黃安就回台」　他曝原因怒槓酸民
大陸武漢肺炎確診飆至3萬4546例　廣東省即起列「一級疫區」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不見老媽著急欲報警　警就通知人在派出所…既驚又喜

向開發口罩供需資訊網科技英雄致謝　黃偉哲：希望更多科技軟體人才進駐台南

桃園憲光二村設立「全國眷村資源中心」　推廣榮眷政策

桃園捐發票換好禮　吸引民眾大排長龍被誤為買口罩

武漢肺炎防疫需要　桃市勞動局：防疫照顧假申請說明

合順與祥寶兩企業助防疫　捐贈桃市府防疫物資

2020龍潭慶祝元宵節民俗活動　警方交通疏導管制籲民眾遵守

台東縣榮服處與馬蘭榮家聯合外訪　關懷獨居榮民

中大湖畔「友好之櫻」盛開　歡迎民眾遠離防疫的陰霾來趟賞櫻行

陳吉仲到台東　因應武漢肺炎影響：釋迦出口輔導措施

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

外交部：WHO到底有什麼毛病？ 　質問台北地區說「要改幾次名字」

不見老媽著急欲報警　警就通知人在派出所…既驚又喜

向開發口罩供需資訊網科技英雄致謝　黃偉哲：希望更多科技軟體人才進駐台南

桃園憲光二村設立「全國眷村資源中心」　推廣榮眷政策

桃園捐發票換好禮　吸引民眾大排長龍被誤為買口罩

武漢肺炎防疫需要　桃市勞動局：防疫照顧假申請說明

合順與祥寶兩企業助防疫　捐贈桃市府防疫物資

2020龍潭慶祝元宵節民俗活動　警方交通疏導管制籲民眾遵守

台東縣榮服處與馬蘭榮家聯合外訪　關懷獨居榮民

中大湖畔「友好之櫻」盛開　歡迎民眾遠離防疫的陰霾來趟賞櫻行

陳吉仲到台東　因應武漢肺炎影響：釋迦出口輔導措施

南非網球慈善觀賽人數創紀錄　費德勒雙殺納達爾場面超有愛

日網口罩「30元被喊到270元」醫護人員都買不到　日YouTuber嘆：羨慕台灣積極態度

湛藍水色超夢幻！南投仁愛鄉絕美瀑布秘境　還能免費泡溫泉

丹寧色躍上萬寶龍皮件　公文包都變年輕了

疫情持續升溫　雄獅旅遊主動取消4/29前出發大陸團體行程

中職／228再掀棒球熱　愛爾達完整直播官辦熱身賽

譚德塞批一般人「錯誤用口罩」造成短缺　WHO：對健康人不是都有用

李文亮確診武漢肺炎病逝　外媒關注「中國人聲援tag」內容震撼人心！

陸衛健委副主任王賀勝擔任湖北省委、常委

LIVE／寶瓶星號返抵基隆港！1709名台灣旅客差點成人球　防疫人員登船檢疫

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

地方熱門新聞

向開發口罩供需資訊網科技英雄致謝

臺大雲林分院遠距心臟篩檢群助偏鄉童

桃園捐發票換好禮　民眾排長龍誤為買口罩

魚骨做果凍　成功商水學生好創意

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

不見老媽欲報警　警通知人在派出所

合順與祥寶兩企業　捐贈桃市防疫物資

屏東市「三山國王廟」遶境　屏警籲用路人改道

狗兒叼來幼猴　善心婦當兒子養

台東火車站科技執法　3分鐘未駛離就罰

實名制登記購買口罩開跑　

竹市府「108人小組」進駐藥局

龍潭元宵節民俗活動　警方交通疏導管制

中大河津櫻盛開　歡迎民眾前來賞櫻

更多熱門

相關新聞

棗樂子果園　張氏兄弟「珍蜜」棗延續棗子美味

棗樂子果園　張氏兄弟「珍蜜」棗延續棗子美味

屏東縣高樹鄉40歲張榮裕及35歲張忠政兩兄弟自創品牌「棗樂子」有固定「粉絲」，農曆年後的「珍蜜」品種棗子正式上市，皮薄汁多甜美，咬一口有爆漿的快感，延續年後棗子的美味。

少年自由車公路賽　8＆9日屏東進行

少年自由車公路賽　8＆9日屏東進行

屏東市「三山國王廟」遶境　屏警籲用路人改道

屏東市「三山國王廟」遶境　屏警籲用路人改道

最強新力軍　警專實習生勇追逾期居留移工

最強新力軍　警專實習生勇追逾期居留移工

獨／他入住旅店自我隔離　「大陸返台」業者立下逐客令

獨／他入住旅店自我隔離　「大陸返台」業者立下逐客令

關鍵字：

屏東里港三和派出所警察廖子翔砂石車

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面