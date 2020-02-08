不見老媽著急欲報警　警就通知人在派出所…既驚又喜

▲屏東縣里港警分局三和派出所警員廖子翔機警帶回老嫗回派出所，連絡家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣饒姓縣民找到母親，原來她竟在砂石車往來密集的近道路中央，被機警的里港警分局發現，趕緊帶回派出所奉茶，連絡他接回，讓他又驚又喜，感激不已。

里港警分局三和派出所警員廖子翔日前擔服14-16時巡邏勤務時，於14時20分行經江南巷時，發現一名老婦人獨自在道路徘徊且時而走靠近路中央，由該路段為砂石車通行必經道路，極有可能危及老婦生命身體安全，廖員趕緊下車將其帶至路邊並詢問其住處及欲往何處。

不料，老婦講不清楚，有些許失智情形，當下無法得知老婦住處及家人聯繫資料，便先將老婦載回派出所休息並提供茶水供其飲用，隨後即透過警用M-POLICE的臉部辨識系統查詢得知該老婦人的饒的兒子聯絡資料，並通知其前來接送母親返家休息。

他趕緊到派出所，並表示自己下午遍尋不著母親正想到派出所報警時，就接到員警電話稱母親現在人平安在派出所休息，讓他又驚又喜，便趕緊至派出所接母親。

分局長楊龍祥表示，由於里港地區常見大型砂石車輛來往，行走於道路的潛在危險性高，因此除了員警同仁機警的巡邏外，若民眾有發現類似行動不便的高齡人士於道路徘徊，或有體力不支的情形，請務必立即於警方聯繫，由警方第一時間到場處理，才能將危機降到最低，並對廖員積極主動為民服務精神，深表讚許。

►周末超殺快閃電