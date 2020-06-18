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朱立倫酸高雄補選：「其邁還是其邁」 選民要智慧思考這一票

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▲朱立倫受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對韓系人馬曹桓榮18日上午前往領表，大動作表態參選高雄補選，新北市前市長朱立倫回應，無論推誰，只要路線跟價值符合社會期望，形象好都鼓勵，但是「民進黨還是民進黨，其邁還是本來的其邁」，執政失敗的民進黨又回來了。

針對已請辭副閣揆、開始掃街的陳其邁遭批「暖男假象」，朱立倫表示，民眾應該要看一看、檢驗一下，在高雄執政失敗的民進黨又回來了，大家要用智慧思考決定這票，而不是用情緒做決定。「其邁還是其邁，民進黨也還是民進黨」，國民黨能否有不一樣的選擇，才是選民所關心的。

曹桓榮是高雄市前民政局長，在地方被歸為「夫人派」，他自認符合在地年輕、有經驗等社會期待條件，盼延續韓團隊的服務精神；至於領表參選一事，曹表示未事先和韓國瑜商量，黨中央也不知情，但地方人士表示，他跟韓早就談好，昨晚餐會中也告知領表一事。

據了解，在此之前，曹桓榮多次向地方媒體放出參選消息，但似乎成效不彰，後來市議員李雅靜、陳美雅、李眉蓁、黃紹庭等人紛紛表態願意參選，中常委則向黨中央推薦具財經專業的不分區立委吳怡玎，由於曹不在黨中央的徵詢名單內，因此才直接前往領表，宣示參選決心。

國民黨徵詢小組預計22日正式敲定人選，24日於高雄行動中常會上正式對外公布。祕書長李乾龍表示，目前傾向具有知名度且具有國民黨籍的人選，鑑於競選期間很短，不會找政治素人，一定會找到在地、清新的人選；至於年齡，以40歲為基準，加減10歲都可接受。

李乾龍說，只要有勝選的機會，都會全力徵詢，範圍目前有7位，徵詢小組會找出最大公約數，他這兩天都會前往高雄，持續徵詢地方領袖的意見。

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