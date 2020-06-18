「藍軍大智庫」參選黨主席起手式？　朱立倫：國民黨已經夠慘了

▲朱立倫受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市前市長朱立倫18日推出「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站，被解讀為參選下屆黨主席的起手式。對此，朱立倫下午回應「國民黨夠慘夠小了，沒什麼好爭的」，應該是要加速改革，努力撕掉民進黨貼的親中賣台標籤，更不能被民粹綁架。

主軸為藍軍大智庫的「朱立倫倡議」網站被解讀選黨主席的起手式，朱立倫表示，大家的思想太狹隘，民眾關心走出台灣共同價值，主軸是堅持中華民主自由，進而討論香港、修憲、民生經濟議題，都是希望台更好，若以國民黨角度來看，就是希望2022、2024選舉中在議題力上上獲得更多支持。

對於日前提出「國民黨不能變茶黨」的比喻，是否為了防止國民黨成為「國瑜黨」？朱立倫回應，跟個人完全無關，不要從這種角度解讀，推出藍軍大智庫也不是為了個人，而是希望國民黨要有主流價值，經由各個議題呼籲大家，台灣能夠更好，國民黨在過程中也是其中一環，不能走向偏鋒，台灣也不能被民粹綁架。

「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站今早正式上線，朱立倫將遵循前總統蔣經國路線，匯集藍軍大智庫，從旁協助推進國民黨改造工程，第一步提出經濟民生建議與香港立場。

朱立倫早在去年發起了「藍軍大智庫」的倡議，希望讓台灣民眾在政治中看到的不要再是口水，而是具體可行的好政策。他表示，智庫的概念也不再只是學者專家、部會官員，拋開這些框架，走入基層才會發現：真正了解台灣問題的人都在與土地共同呼吸。而是面臨疫情對民眾生活、旅宿觀光業生計的衝擊，看到大家面對危機仍然堅守陣地，等待顧客再次光臨

朱立倫表示，在時代改變以後，國民黨的改革已經不僅是關乎於自身的蛻變，更是一場能否跟上台灣社會發展變遷的馬拉松式長跑。面對變局、困局仍然勇敢地努力進前，「永遠和民眾在一起」，民眾才會願意再次支持。

「很多人說國民黨缺乏中心思想、沒有路線論述，這些都是艱難的工程。我們不如簡單點想：誰是國民黨人從政的典範、也最受到台灣民眾的認同與喜愛？他又是怎麼做的？答案其實相當明顯。」

朱立倫回顧，走過半世紀，蔣經國一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持，是一生堅持民主自由的信念，捍衛中華民國；對外，親美反共是最基本的對外方針；對內，蔣經國培育了大量優秀年輕人材為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分黨派對他的最高評價。典型也許在夙昔，但「今天的我們除了追念，更該捲起袖子用實際的行動來追隨。」

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】