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超好奇色情IG「免費看裸照」連結！工程師實測揭密　她一看怒了：盜圖可恥

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▲▼ 。（圖／阿璋工程師授權使用）

▲工程師阿璋實測點進IG色情帳號的「免費看裸照」連結。（圖／阿璋工程師授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

近期IG出現許多莫名的色情帳號，不僅跑到網紅、名人的貼文下留一些「我的屁股很性感」之類的留言，一般人也會中標，目的就是吸引人點進「裸照連結」。就有一名女網友表示，她相當好奇，點進免費裸照連結後，到底會發生什麼事，分享一個IG帳號實測，「完全造福我這種想點又不敢點的人。」

「最近大家都有看到色情機器人對吧～瘋狂洗版真的超！煩！」這位女網友在《Dcard》貼文「色情IG大揭密 免費裸照連結有什麼」，發現有人實測色情IG的免費裸照連結，「居然有人去實測色情IG，完全造福我這種想點又不敢點的人，一起看下去。」

請繼續往下閱讀...

只見IG帳號「阿璋工程師」貼出實測色情IG的畫面，首先點進連結，會到一個偽裝成IG的色情網站，接著就要註冊免費會員（為了得到使用者信箱、密碼），然後就會到一個色情網站，「偽裝成交友網站，但很明顯是詐騙網站。」

▲▼ 。（圖／）

▲網友被IG色情帳號標記在奇怪貼文裡。（圖／翻攝自Dcard）

阿璋表示，這些詐騙網站就是靠美女攻勢來騙錢，因為網頁上放了很多女孩子的照片，如果使用者想要她們的資料，或是想要更進一步聊天，就要付錢。但如果真的照步驟輸入卡號，「輸入卡號那瞬間……就是盜刷的開始」。阿璋也透露，詐騙集團避免太快被揭穿，似乎還故意不用AV女優的照片，所以網站上的正妹圖，很多都是盜用網美的照片。

最後阿璋提醒，「如果你不小心點進奇怪的連結，就趕快關閉網站！」不要傻傻把個資跟卡號交出去，並整理幾個重點「點選陌生網址的時候﻿，不要用常用的電子郵件﻿、不要真的KEY常用的帳號密碼﻿、不要輸入真實的個人資料﻿、不要真的刷卡下去 卡號直接送給詐騙單位﻿、不要下載或安裝任何資料﻿。」

轉貼的女網友也註記，首先是註冊帳號的部分，「記得不要Key常用的信箱，才不會被垃圾信件騷擾～」並說詐騙用的是色情網站常用的手法，「靠美色誘惑大家打開錢包」，如果真的Key卡號，就差不多要找銀行鎖卡了。

她還說，一看到阿璋截圖的網美照，她就傻眼了，「看到下面這張，我真的超！傻！眼！這個網美我有追蹤，一秒認出。X的！盜圖就是可恥！」最後女網友表示，其實點連結基本上沒事，「但請不要傻傻輸入任何資料哦！」

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