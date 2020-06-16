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亂挑日拋！店家一量「角膜弧度超平」只能選2牌　她聽後果驚呆：還好有量

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眼睛痛,眼睛癢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲角膜弧度不合，隱形眼鏡戴起來可能會有異物感。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在購入隱形眼鏡相當方便，但是真的不能看款式漂亮就亂買！一名女網友日前到眼鏡行買日拋，店家突然問「妳有量過妳的角膜弧度嗎？」結果一量才發現，她能戴的隱眼相當少，而且如果長期戴不合的款式，可能會造成眼部缺氧、微血管增生，導致一輩子都不能再戴，讓她忍不住直呼「我不照也不知道原來這麼嚴重。」

這位女網友在《Dcard》貼文「有在戴隱眼的人一定要看！」說她去爸爸朋友開的眼鏡行聊天時，順便想買日拋，結果對方突然問她有沒有量過角膜弧度，也問她怎麼選隱眼牌子。原PO就說自己都是看某牌便宜就買某牌，店家便強調「不能這樣搞啦！妳過來，我幫妳量角膜弧度！」

請繼續往下閱讀...

結果一量就發現女網友的角膜弧度超級平，爸爸友人馬上說，她能戴的透明片只有某兩牌隱眼，如果想戴有色隱眼只能戴一名女藝人出的款式，其他的她戴起來會不吻合。

接著原PO畫出示意圖，說自己如果戴比自己角膜弧度還凸的隱型眼鏡，「中間就會缺氧，造成微血管增生，長期下來，不用很久大概五六年，微血管增生就永遠不能戴隱眼了！」她也貼出隱眼包裝盒的照片，「中間寫的BC就是指角膜弧度」，說她只能戴9.0的，「真的很幸好爸友幫我檢查，難怪一直覺得戴隱眼有微微異物感，然後頭昏昏漲漲的。」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲女網友畫出示意圖，說自己的角膜弧度很平。（圖／原PO授權使用）

原PO說，她一直以為隱眼說明書上的「要先詢問醫生」是貼心提醒，以前買隱眼也是看花紋好看就買，「爸友跟我說隱眼在美國是需要醫生處方簽才能購買，不像台灣這樣隨便找隨便有。」希望有戴隱眼的人一定要去量角膜弧度、好好愛惜自己的眼睛，「眼科診所都有這種儀器，大家可以趁檢查眼睛的時候詢問醫生。」

留言處還有一名專業視光系的網友補充，如果眼睛容易乾澀的人要戴低含水的隱眼，這樣才不會被吸淚液，但戴高含水量的隱眼比較不會導致角膜缺氧，「但如果你眼睛乾又要顧慮到角膜缺氧的問題，還是建議戴矽水膠 雖然較貴，但戴的健康眼睛又不易乾。」

另外，該名網友也說，基弧BC並不是唯一會影響角膜缺氧的原因，「直徑也很重要，直徑跟基弧會連帶的影響鏡片配戴的鬆緊度，配適太緊會讓淚液循環不好，導致供應角膜的氧氣減少，所以其實應該用裂隙燈檢查你配戴隱眼，鏡片的滑動量來評估。」

▼隱形眼鏡弧度不合，出現壓痕「過緊症候群」。（圖／鄭惠川醫師提供）

▲▼隱形眼鏡弧度不合出現壓痕-過緊症候群。（圖／鄭惠川醫師提供）

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