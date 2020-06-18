網紅路過愛心餅乾曝本性！她撞見「衝擊一幕」秒告白　網淚推：YT界典範

▲原PO大讚小吳低調做愛心。（圖／翻攝自見習網美小吳IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多網紅就算有了名氣，還是不忘本心默默行善。就有一名女網友發文，說她前兩周看到YouTuber「見習網美小吳」在買愛心餅乾，但她之後也沒有看到小吳有發什麼動態或照片，「有些人會曬愛心或是發文討好感，他默默到不行……」原PO也曬出她私訊給小吳被回覆的截圖，忍不住大讚「我愛你小吳，告白！」

這位女網友在《Dcard》發文「（推愛心）買愛心餅乾的Youtuber小吳」，說她前兩周跟朋友一起去信義區逛街，走回捷運站路上看到小吳，但因為她當時素顏，外加剛打完雷射臉還很紅，就不敢去跟小吳打招呼。

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結果目送小吳的時候，突然有幾個常在捷運站賣手工餅乾的小天使出現，「那天等紅綠燈的人很多，但我是沒看到有人買。」這時就看到小吳好像拿了3包還4包，原PO說自己不確定是多少，但就是拿了一些，還看到小吳跟小天使們閒聊了幾句，然後付完了錢很快就離開了，「那一瞬間真的是帥死……真的是帥炸！」

▲小吳本尊親切回訊。（圖／翻攝自Dcard）

女網友就慚愧表示，她幾乎沒買過，看到小吳的支持，就衝去買了餅乾，回家後也私訊小吳述說這件事，沒想到被本人親自回覆「哇！妳們很棒耶！！謝謝妳們的喜歡，下次一定要來跟我打招呼呦！他們的餅乾很好吃也很努力，記得之後能力許可的話多多支持。」

最後原PO也在文中讚可小吳，「補一個我想到最重要的點：我那之後都沒看他發出他買這個的限時動態或照片，有些人會曬愛心或是發文討好感，他默默到不行……」笑說小吳默默到「我覺得他是不是只是愛吃餅乾……」、「哈哈哈哈哈哈總之我愛你小吳，告白！」

看到貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「沒拍片、沒Po文、沒宣傳，真愛心」、「好感度加分」、「他的個性真的很好，也是個好老闆」、「他真的是近期YT界的做人典範耶，很少看他影片，但一直以來看到好多人誇獎他的為人跟作風，覺得處事很成熟！（豎大拇指）」、「完全低調地做愛心，必須推推」、「好愛小吳～這年頭好難找到真實型不作秀a油土伯。」