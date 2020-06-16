　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曝駕訓班薪水＆潛規則！女教練「貼心舉動」遭排擠　開勸學生：不要指定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲駕訓班,路考,學開車考駕照。（圖／資料照）

▲駕訓班。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

各行各業都有一些神秘面紗，尤其是比較少人接觸的職業，更是引人好奇。就有一名駕訓班女教練發文，說她誤打誤撞進了這一行，做著做著不知不覺就愛上自己的工作，更曝光教練薪資，和一些業界潛規則與秘辛。貼文吸引網友熱論，「原來教練也這麼血汗」、「台灣的交通還有救，靠妳了！」

這位女網友在《Dcard》發文，說她25歲遇到人生低潮，重新振作想突破自己時，誤打誤撞成為駕訓班教練，做著做著就愛上了。現在27歲的她，認為可能是因為跟學生年齡差距不大，外加不想成為一般人印象中「那種兇巴巴、又整天放生學生的教練」，都會在車上陪學生，在學生考到駕照後一起慶祝。

請繼續往下閱讀...

接著她用8點解釋駕訓班薪資，並說每間不太一樣，但給的應該都差不多：

1、駕訓班是算人頭的，教練教一個就收多少錢，原PO的駕訓班是2200元／人。

2、一個學生從開訓到結訓24～25天，不算六日，要幫學生上滿20小時的場內、4小時的道路駕駛，車子給2台，場地大小固定，教練自己想辦法排課。

3、學生簽延期不考試，教練就拿不到薪水，除非簽棄考同意書。

4、學生考沒過，扣800元保留薪資，到學生考過才還教練。

5、學生通過率90%以上，過一個獎金100元。

6、學生指定教練，獎金100元。

7、學生考手排車，加100元。

8、教假日班（只在六、日上課的學生），加100元。

汽車考照強制路考。（圖／公路總局提供）

▲目前平均駕訓班學費行情約1萬元左右。（圖／公路總局提供）

原PO舉例，如果她教10個學生35天、一天10小時的班、沒有休息時間、連5分鐘下課都沒有，其實才領22K。「在汽車教練這行這種薪資條件很平常，為什麼我還願意做？是因為我喜歡成為學生生命中獨一無二的人」，她希望學生能學走有用的東西，也真正學會開車，希望以後再也見不到，學生還是會記得有這麼個好老師。

女教練表示，她知道很多人對駕訓班教練的印象是「很兇、只教對點、放生學生」，但她不想成為那樣的教練，是認真想要學生學會開車。也因為認真講解，她的教學進度比其他教練慢很多，而且很疼學生的原PO超有心，不僅「下雨在車外幫他們擦照後鏡的水珠、讓學生關車窗吹冷氣」，還怕會開的學生太無聊，就待在車上陪學生練習+聊天。

沒想到，班主任看不起她教學進度慢，就分配比較少的學生給她，同事還因為「原PO過度關心學生的舉動，會害他們被自己的學生客訴」就排擠她。女網友只能嘆，「台灣的駕訓班產業就是這樣」、「他們是古板的老人教出來的，阿諛奉承上司、為搶學生數量排擠同事」，但也下定決心，她不會鳥其他人，要當一個超疼學生的教練。

最後她也爆料，提醒正在找駕訓班的人「不要指定教練」，除非是真的有認識，不然在網路上看評價指定的話，基本上會被教練認定是麻煩學生、認為是怕被罵或學不會才先找教練評價，「你自己有自知才想要一個細心有耐心的教練，教練們私底下都會抱怨又因為網路評價遇見魔王。」而且指定獎金才100塊，對方也不會特別對指定學生多好，「當然不是每個教練都會這麼想。」

貼文吸引網友們熱論，「已經低於基本薪資了吧」、「分享駕訓班教練我覺得很棒，讓大家更了解這職業 」、「原來教練也這麼血汗（雖然當初考駕照的時候就聽說了……）也難怪台灣駕駛的素質可以這麼不一」、「像原po這樣的教練不多見了，希望妳保持這種熱情！也許會讓路上三寶少一點」、「我記得當初我的教練說不太可能只當駕訓班教練，薪資太少，還會去當考官其他之類的。」

ET快訊
孫安佐IG放閃「女友巨胸」送福利！　拖2年高中畢業了
中印邊境爆嚴重衝突！　印媒：解放軍5死11傷
副總裁偷拍小三　「妻子現身」交出15.8G性愛片：沒勇氣再看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎

嫌35K月薪少...女友吵分手　銀行哥「暗藏被動收入」：很穩定！網勸放生

煮湯給好友...拿回一鍋白蛆！千人吐爆　勸原鍋熬「吻仔魚湯」回敬

研究員怒「死都不會過」！黃金海休閒渡假村環現差補正再審

研究證實：愛生氣易患癡呆症！　醫師教7種緩解負面情緒

「大學畢業生不會Word、Excel！」老鳥搖頭嘆：就值22K　網正反吵翻了

許鉦漳陞任公總局長「不停下腳步」　將續推蘇花安、淡江大橋工程

女兒驚呼「這個荔枝好大顆！」爸一看嚇傻…網陰影重：所以蒂頭的蟲多大隻

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎

嫌35K月薪少...女友吵分手　銀行哥「暗藏被動收入」：很穩定！網勸放生

煮湯給好友...拿回一鍋白蛆！千人吐爆　勸原鍋熬「吻仔魚湯」回敬

研究員怒「死都不會過」！黃金海休閒渡假村環現差補正再審

研究證實：愛生氣易患癡呆症！　醫師教7種緩解負面情緒

「大學畢業生不會Word、Excel！」老鳥搖頭嘆：就值22K　網正反吵翻了

許鉦漳陞任公總局長「不停下腳步」　將續推蘇花安、淡江大橋工程

女兒驚呼「這個荔枝好大顆！」爸一看嚇傻…網陰影重：所以蒂頭的蟲多大隻

涉賄7777萬元　中國前保監會主席項俊波一審判11年

北韓炸毀兩韓聯辦　總統府：國安團隊正密切關注

中職／「專門照我？」趴欄杆表情包連發　洪總出面解答

3印軍遭殺害...胡錫進稱中方也有傷亡：不要把中國的克制誤判為軟弱！

愛車故障待修還幫你找飯店過夜？台灣福斯推全新會員禮遇方案

雨刷出現「飽滿嬌客」搭順風車出遊　駕駛驚：人客要搭到哪？

中職／象悍打線出爐　羅力戰德保拉盼止對中信2連敗

女星和新歡、前夫「同桌吃飯」超尷尬　2男火藥味重互嗆：別找藉口來我家

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

90歲傳奇女星撂重話！呼籲政府出來面對　稱疫情是「上帝的逞罰」

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

兒子3度被申報死亡！網全炸了：我也被亂報

過辛亥隧道　車上廣播聲音嚇壞男駕駛

更多熱門

相關新聞

「角膜弧度超平」她聽後果驚呆：還好有量

「角膜弧度超平」她聽後果驚呆：還好有量

現在購入隱形眼鏡相當方便，但是真的不能看款式漂亮就亂買！一名女網友日前到眼鏡行買日拋，店家突然問「妳有量過妳的角膜弧度嗎？」結果一量才發現，她能戴的隱眼相當少，而且如果長期戴不合的款式，可能會造成眼部缺氧、微血管增生，導致一輩子都不能再戴，讓她忍不住直呼「我不照也不知道原來這麼嚴重。」

玩交友神器「滑到我哥」結局笑噴

玩交友神器「滑到我哥」結局笑噴

菜鳥帶女學員潛水溺斃　3教練判刑定讞

菜鳥帶女學員潛水溺斃　3教練判刑定讞

花蓮人曬垃圾照　大嘆：在考慮封閉翡翠谷

花蓮人曬垃圾照　大嘆：在考慮封閉翡翠谷

她統計朋友星座　找到獨特規律！

她統計朋友星座　找到獨特規律！

關鍵字：

駕訓班教練駕照薪水Dcard

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面