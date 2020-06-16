曝駕訓班薪水＆潛規則！女教練「貼心舉動」遭排擠　開勸學生：不要指定

▲駕訓班。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

各行各業都有一些神秘面紗，尤其是比較少人接觸的職業，更是引人好奇。就有一名駕訓班女教練發文，說她誤打誤撞進了這一行，做著做著不知不覺就愛上自己的工作，更曝光教練薪資，和一些業界潛規則與秘辛。貼文吸引網友熱論，「原來教練也這麼血汗」、「台灣的交通還有救，靠妳了！」

這位女網友在《Dcard》發文，說她25歲遇到人生低潮，重新振作想突破自己時，誤打誤撞成為駕訓班教練，做著做著就愛上了。現在27歲的她，認為可能是因為跟學生年齡差距不大，外加不想成為一般人印象中「那種兇巴巴、又整天放生學生的教練」，都會在車上陪學生，在學生考到駕照後一起慶祝。

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接著她用8點解釋駕訓班薪資，並說每間不太一樣，但給的應該都差不多：

1、駕訓班是算人頭的，教練教一個就收多少錢，原PO的駕訓班是2200元／人。

2、一個學生從開訓到結訓24～25天，不算六日，要幫學生上滿20小時的場內、4小時的道路駕駛，車子給2台，場地大小固定，教練自己想辦法排課。

3、學生簽延期不考試，教練就拿不到薪水，除非簽棄考同意書。

4、學生考沒過，扣800元保留薪資，到學生考過才還教練。

5、學生通過率90%以上，過一個獎金100元。

6、學生指定教練，獎金100元。

7、學生考手排車，加100元。

8、教假日班（只在六、日上課的學生），加100元。

▲目前平均駕訓班學費行情約1萬元左右。（圖／公路總局提供）

原PO舉例，如果她教10個學生35天、一天10小時的班、沒有休息時間、連5分鐘下課都沒有，其實才領22K。「在汽車教練這行這種薪資條件很平常，為什麼我還願意做？是因為我喜歡成為學生生命中獨一無二的人」，她希望學生能學走有用的東西，也真正學會開車，希望以後再也見不到，學生還是會記得有這麼個好老師。

女教練表示，她知道很多人對駕訓班教練的印象是「很兇、只教對點、放生學生」，但她不想成為那樣的教練，是認真想要學生學會開車。也因為認真講解，她的教學進度比其他教練慢很多，而且很疼學生的原PO超有心，不僅「下雨在車外幫他們擦照後鏡的水珠、讓學生關車窗吹冷氣」，還怕會開的學生太無聊，就待在車上陪學生練習+聊天。

沒想到，班主任看不起她教學進度慢，就分配比較少的學生給她，同事還因為「原PO過度關心學生的舉動，會害他們被自己的學生客訴」就排擠她。女網友只能嘆，「台灣的駕訓班產業就是這樣」、「他們是古板的老人教出來的，阿諛奉承上司、為搶學生數量排擠同事」，但也下定決心，她不會鳥其他人，要當一個超疼學生的教練。

最後她也爆料，提醒正在找駕訓班的人「不要指定教練」，除非是真的有認識，不然在網路上看評價指定的話，基本上會被教練認定是麻煩學生、認為是怕被罵或學不會才先找教練評價，「你自己有自知才想要一個細心有耐心的教練，教練們私底下都會抱怨又因為網路評價遇見魔王。」而且指定獎金才100塊，對方也不會特別對指定學生多好，「當然不是每個教練都會這麼想。」

貼文吸引網友們熱論，「已經低於基本薪資了吧」、「分享駕訓班教練我覺得很棒，讓大家更了解這職業 」、「原來教練也這麼血汗（雖然當初考駕照的時候就聽說了……）也難怪台灣駕駛的素質可以這麼不一」、「像原po這樣的教練不多見了，希望妳保持這種熱情！也許會讓路上三寶少一點」、「我記得當初我的教練說不太可能只當駕訓班教練，薪資太少，還會去當考官其他之類的。」