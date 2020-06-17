安心旅遊7月上路！業者免驚⋯補助「免課稅」　團客每人實補700元

▲安心旅遊補助七月上路。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業位居海嘯第一排，尤其旅行社業務大受打擊，虧損幾乎都達99％，交通部觀光局推出國旅補助，7月起跟團旅客每人每日可補700元，有業者擔心，補助款若也需課稅，對其而言幫助仍不大。觀光局長張錫聰表示，已向財政部確認，補助為振興方案，可免納所得稅。

觀光局於7到10月推出安心旅遊國旅補助計畫，針對自由行旅客，在本島旅遊每晚可補1000元一次，至離島旅遊可再加碼補助1000元一次；團體旅客在本島每人每日700元、離島1200元，不限次數。

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前幾日外傳，有旅行社聲稱，團體旅客補助的700元需要課稅，因此只能退給消費者500元，對此觀光局昨日已嚴正駁斥，強調「並無補助700元須扣稅200元之情形」。

▲到離島觀光還可加碼補助。（圖／記者李宜秦攝）

有業者反應，安心旅遊補助是否符合紓困與振興補助繳稅規定，否則若補助款仍需課稅，對於業者而言也是一大負擔，盼觀光局協助爭取，釐清相關賦稅問題。

觀光局長張錫聰表示，觀光局今日已電洽財政部賦稅署諮詢窗口詢問，財政部證實，安心旅遊國旅補助係紓困振興方案範圍，因此得免納所得稅。

免納所得稅係依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1規定：「機關(構)、事業單位、學校、法人、團體及個人受嚴重特殊傳染性肺炎影響而依紓困特別條例、傳染病防治法第53條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，得免納所得稅。」相關規定及稅務諮詢專線可至財政部官網專區查詢。